Le 27 mars 2020, Nintendo Switch One Piece: Pirate Warriors 4 arrivera, le quatrième opus du musou le plus attendu basé sur l’univers créé par le magaka Eichiro Oda. Ainsi, ce nouveau titre adaptera plusieurs des arches principales de l’histoire des pirates au chapeau de paille, mais inclura également une histoire originale, sans oublier tous ceux personnages mémorable Et en parlant de personnages, cette fois une nouvelle bande-annonce a été publiée, qui a pour protagonistes un Cavendish. Il ne montre pas ses mouvements face aux dangereuses hordes d’ennemis!

Cavendish joue dans la dernière bande-annonce japonaise de One Piece: Pirate Warriors 4

Voir aussi

Il nous reste moins à affronter les hordes d’ennemis sortant de l’univers créé par le mangaka Eichiro Oda et, par conséquent, Bandai Namco continue de lancer les bandes-annonces de One Piece: Pirate Warriors 4 axées sur les différents personnages jouables. Ainsi, cette fois, le protagoniste de la dernière vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux est Cavendish, et on y voit comment il fait face à tous ceux qui se dressent sur son chemin grâce aux différents mouvements qui font son style Le combat soit si particulier. Il n’y aura pas de marionnette avec sa tête grâce à lui!

Source

Connexes