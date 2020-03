Le 27 mars 2020, Nintendo sortira One Piece: Pirate Warriors 4, le quatrième opus du musou basé sur l’univers plus que prévu créé par le magaka Eichiro Oda. Ainsi, ce nouveau titre adaptera plusieurs des arches principales de l’histoire des pirates au chapeau de paille, mais il inclura également une histoire originale, sans oublier tous ceux personnages mémorable. Ainsi, à cette occasion, une annonce commerciale japonaise brève mais intense a été publiée dans laquelle nous pouvons voir très brièvement les événements du Pays de Wano. Ici, nous distribuons du bois de chauffage pour chaque ennemi!

Wano Country dans la dernière publicité japonaise de One Piece: Pirate Warriors 4

One Piece: Pirate Warriors 4 C’est le quatrième titre de cette saga musou inspirée de l’univers pirate d’Eichiro Oda, et cette fois on peut en voir «plus» sur une des arches qu’il va adapter, la Pays de Wano (même s’il faut préciser que cette fois c’est une histoire originale du jeu). Donc, dans ce courte vidéo commerciale d’environ 15 secondes de la durée, nous voyons comment la bande de pirates du chapeau de paille revit dans le monde des jeux vidéo les événements de cette île, mais comment ils font également face à chacun des ennemis qui se dressent sur leur chemin, car c’est Ce genre consiste à utiliser la meilleure combinaison de mouvements pour éliminer les grandes hordes d’adversaires qui nous empêchent d’avancer.

Voir aussi

De cette façon, il ne reste presque plus rien pour One Piece: Pirate Warriors 4 pour arriver sur Nintendo Switch, mais il est clair que, grâce à toutes ces vidéos qui sont progressivement partagées, l’attente devient beaucoup plus supportable. Et vous, allez-vous rejoindre à nouveau ce gang de pirates?

Source

Connexes