Le 27 mars 2020, Nintendo sortira One Piece: Pirate Warriors 4, le quatrième opus du musou basé sur l’univers plus que prévu créé par le magaka Eichiro Oda. Ainsi, ce nouveau titre adaptera plusieurs des arches principales de l’histoire des pirates au chapeau de paille, mais il inclura également une histoire originale, sans oublier tous ceux personnages mémorable. Et en parlant de personnages, ce ne sont rien sans leurs mouvements spéciaux caractéristiques, donc la dernière bande-annonce qui a été partagée via les réseaux sociaux est destinée à nous le montrer. Pas un seul ennemi ne restera debout!

Les mouvements de personnages spéciaux sont au centre de la dernière bande-annonce de One Piece: Pirate Warriors 4

Les personnages sont l’un des principaux éléments des jeux, et dans One Piece: Pirate Warriors 4, nous en aurons un grand nombre afin de se débarrasser des grandes hordes d’ennemis. Et comment seront-ils éliminés? Eh bien, en utilisant de nombreux mouvements spéciaux, que nous pouvons voir dans la dernière bande-annonce de Bandai Namco qu’il a partagée à travers ses réseaux sociaux. Il n’y a pas un seul personnage qui ne puisse faire face à ce qui se présente à lui!

De cette façon, et avec une nouvelle bande-annonce sous nos bras, nous ne pouvons plus attendre que One Piece: Pirate Warriors 4 soit mis en vente pour Nintendo Switch et d’autres plateformes à la fin du mois. Et vous, lequel de tous les personnages que nous pouvons voir dans cette dernière vidéo est selon vous le plus puissant de tous et qui sait utiliser les meilleurs mouvements?

