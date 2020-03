La récente Nintendo Direct Mini nous a laissé de nombreuses surprises pour l’avenir, mais il ne faut pas oublier les grands jeux qui continuent d’arriver sur Nintendo Switch. Cette semaine, il est sorti sur l’hybride Nintendo One Piece Pirate Warriors 4, le dernier opus de cette série qui reprend le manga créé par Eichiro Oda et le mélange avec la formule classique de la série Warriors développée par Koei Tecmo. Le résultat? Un jeu plein d’action, de briques et très amusant. Chez NextN, nous ne voulions pas manquer sa première, et c’est pourquoi nous l’avons célébré avec un gameplay spécial dans lequel nous faisons nos premiers pas.

One Piece Pirate Warriors 4

Luffy, Zoro, Sanji et des dizaines d’autres personnages se réunissent dans ce nouvel épisode où nous passons en revue l’histoire de One Piece de l’Arc d’Alabasta au Royaume de Wano, où la série est actuellement située. Dans notre gameplay Nous avons pu tester les différentes mécaniques de combat, et nous sommes surpris de voir la grande liberté de tout créer type de combos et mouvements. Tout cela aide le jeu à avoir beaucoup plus d’action que ce que nous avons l’habitude de voir dans cette saga. Nous jetons également un œil au gameplay Journal du trésor (où se jouent des missions et des combats différents de ceux du mode histoire) et nous en profitons également pour jouer à certains jeux dans le nouveau mode en ligne, qui fonctionne comme un charme.

Luffy parviendra-t-il à devenir le roi des pirates? Nous n’obtiendrons pas de réponse cette fois, mais One Piece Pirate Warriors 4 Il nous apporte toute l’action et les batailles rapides que les pirates du chapeau de paille ont vécues tout au long de leurs aventures. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà l’obtenir via le Nintendo Switch eShop, ou vous pouvez attendre l’analyse que nous publierons dans un avenir proche.

