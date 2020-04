One Piece Pirate Warriors 4 Commentaire

La mer … Une masse infinie d’eau, avec des milliers de secrets cachés à son horizon. Qui ne rêve pas de monter sur un bateau et de les découvrir tous? Des îles paradisiaques, des trésors perdus … des bêtes de mer géantes, des zombies, des pouvoirs magiques, un renne qui parle (ou est-ce un raton laveur?), Des robots, des squelettes pervertis, des épéistes sans sens de l’orientation … Non, je ne mélange pas des séries, mais je parle UNE PIÈCE, l’un des mangas / anime les plus populaires de ces dernières années … 23 ans pour être exact. Il y a plus de deux décennies, Luffy a commencé son voyage dans le magazine japonais Shonen Jump pour conquérir la Grand Line et trouver le plus grand trésor du monde (et celui qui donne son nom à cette franchise). N’importe qui dirait qu’après si longtemps, ils l’auraient trouvé. Cependant, les pirates du chapeau de paille ont encore de nombreuses aventures à vivre, et la preuve la plus fervente en est leur nouveau jeu, One Piece Pirate Warriors 4.

Ce nouvel opus marque la continuation de la série co-développée entre Bandai Namco et Koei Tecmo, dans lequel le second reprend sa populaire série Warriors / Musou et la mélange avec l’univers de Eiichiro Oda pour créer un jeu dans lequel libérer toute l’action qui caractérise l’anime. Chez NextN, nous avons eu l’occasion de jouer dur et longtemps, et il est devenu clair pour nous qu’il n’y a pas de meilleur moment que cela pour devenir pirates et naviguer sur les mers.

One Piece Pirate Warriors 4 – Je serai le roi des pirates!

Comme nous l’avons déjà dit, les pirates du chapeau de paille ont eu de nombreuses aventures au cours de toutes ces années, et One Piece Pirate Warriors 4 vous permet de revivre grandes batailles de cette série. Les séquences et les batailles elles-mêmes recréent avec assez similitude des événements et même des scènes spéciales, de l’intense combat entre Luffy et Usopp aux batailles de Marineford. Et ils ajoutent même le scénario du Pays de Wano, où le manga est en cours de développement, mais dans ce cas l’intrigue est inventée pour pouvoir la fermer. Le Journal dramatique, l’un des modes disponibles dans ce jeu, résume toutes les informations pour mieux comprendre l’histoire de ONE PIECE et, bien que d’une manière générale, c’est un mode qui donne suffisamment de jeu (entre 15 et 20 heures de jeu), apporte la controverse pour les fans de la série.

D’une part, le précision dans les détails provoque la division de chaque arc narratif de la série en diverses batailles pour montrer la plupart des événements. Si nous prenons Alabasta comme exemple (arc dans lequel commence One Piece Pirate Warriors 4, peu après son entrée sur la Grand Line), les missions sont réparties entre l’arrivée sur l’île, la capture et le sauvetage de Luffy, réprimant la rébellion de l’île et l’épreuve de force finale contre Crocodile, qui pourrait être considérée comme un résumé bien détaillé de l’intrigue. Malheureusement, cette précision dans le détail pèse sur un autre aspect: la ampleur du contenu. On pourrait comprendre qu’ils ont éliminé l’intrigue avant ce point parce que ce n’était peut-être plus nécessaire, mais nous sommes très frustrés de voir qu’il existe plusieurs arcs narratifs ultérieurs qui ne sont pas présents dans le jeu. Pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre, ils ont décidé de ne pas inclure certaines parcelles, les laissant uniquement comme résumé ou simplement avec un simple mention. Par exemple, après Alabasta, il a dû toucher l’arc de l’île céleste de Skypiea, mais ils l’ont résumé pour vous en “ils ont dû aller sur une île dans le ciel, ils trouvent un chemin à parcourir, ils vivent des aventures, ils obtiennent des trésors et ils reviennent”. En ce sens, nous aurions aimé voir même s’il s’agissait d’une mission intermède pour ces îles qu’elles n’ont pas décidé d’inclure. Il n’y a pas besoin de s’inquiéter des arches finales car elles ont tout inclus, de Dressrosa à nos jours.

Un autre aspect qui affecte également la mention ou l’apparence de certains personnages. Il est vrai que, étant un jeu qui essaie de couvrir autant de contenu narratif, il n’est pas nécessaire que tout soit à la lettre, et nous vous assurons que tout joueur ou fan sera satisfait du contenu général. Mais ceux qui connaissent bien la série peuvent remarquer ces moments où quelque chose “couine” parce qu’ils décident supprimer certains événements ou personnages secondaires et adapter l’intrigue pour que l’ensemble s’écoule mieux. Et quand il s’agit de ces types de jeux qui sont principalement axés sur les fans, ces changements sont étranges et difficiles à comprendre.

Vingt mille lieues de combats intenses

Laissant de côté le thème de l’histoire, nous trouvons un titre très complet. One Piece Pirate Warriors 4 ne se limite pas à être juste un autre musou ou une continuation qui répète la mécanique, mais ajoute de nombreux nouveaux articles qui offrent une expérience fraîche et nouvelle. Nous devons encore faire face à un grand nombre d’ennemis de base et de personnages principaux, balayant où nous allons et accomplissant les multiples objectifs indiqués sur la carte. Mais le système de combat Vous recevez des modifications qui peuvent sembler minimes, mais améliorez l’expérience. Le plus élémentaire de tous: sauter. Le simple fait de sauter permet d’ouvrir un nouveau répertoire de mouvements d’air cela, ajouté aux attaques au sol, nous permet de créer toutes sortes de combinaisons. Et c’est aussi simple que d’appuyer sur le bouton de saut pendant un combo pour nous soulever (notre personnage et nos ennemis) en l’air pour continuer à attaquer (et avec des accélérations, nous pouvons allonger le combo beaucoup plus).

Une autre innovation importante est la nouvelle opération du coups spéciauxComme chaque personnage peut désormais apprendre de nombreux mouvements spéciaux différents. De tous, nous en équipons 4 avant le combat, ce qui donne la possibilité de personnaliser notre style de combat ou d’utiliser nos attaques préférées. Cela signifie aussi avoir Différents types de mouvements, certains d’entre eux étant des contre-attaques ouÉclats de force vitale», Ce qui devient l’habilitation classique classique de tous les guerriers. De plus, chaque coup spécial a sa propre barre d’énergie qui se remplit au fur et à mesure que nous nous battons, afin que nous puissions utiliser ces attaques dévastatrices plus fréquemment. Mention spéciale aux Bursts car, pour certains personnages, elle implique la transformation en d’une manière différente avec un répertoire de mouvements différent (par exemple, Luffy a un Burst normal et un autre pour activer le Second March).

Ceci est directement lié à la cartes de progression, qui vient d’être le système habituel des jeux Warriors pour améliorer nos personnages. Alors que nous nous battons et terminons des niveaux, nous obtenons toutes sortes de pièces et d’argent qui nous permettront plus tard améliorer les fonctionnalités de notre caractère et apprendre de nouveaux mouvements et des capacités passives à travers une carte de l’île (chaque île représente une amélioration). Une particularité de ce système est qu’il existe une première carte qui affecte et améliore tous les personnages en même temps, puis chaque personnage a deux cartes qui leur sont propres (une disponible au début et l’autre qui est déverrouillée lorsque le niveau d’équipage augmente). Dans ce jeu, vous n’avez pas à vous soucier de monter de niveau chaque personnage, mais vous devez améliorer les paramètres de ces cartes, ce qui ajoute à son tour rejouabilité car de nombreuses pièces sont nécessaires (et certaines très spécifiques) pour pouvoir tout débloquer.

Cependant, il existe également d’autres grandes innovations qui améliorent le combat, bien qu’indirectement. Nous disons au revoir aux cartes linéaires classiques avec des forteresses à conquérir. Maintenant les cartes ils sont beaucoup plus variés, colorés et uniques (et avec des bâtiments destructibles), atteignant des cartes avec de grandes irrégularités ou directement à plusieurs étages. De cette façon, l’ensemble du territoire est divisé en zones que nous pouvons conquérir (de la même manière que dans d’autres jeux), mais comme il n’y a pas de bases, l’action ne se concentre pas sur des emplacements spécifiques, mais plutôt s’adapter aux circonstances. De plus, les objectifs des batailles se concentrent davantage sur l’affrontement des ennemis que sur la capture de territoires, accordant une plus grande importance à l’action. D’autre part, nous avons le nouveau ennemis géants, avec des attaques plus puissantes et étendues et une défense beaucoup plus forte qui, au début, rendent les choses très difficiles. Mais si vous améliorez beaucoup votre personnage, ce n’est pas un gros problème à long terme.

Tu ne veux pas te battre? Eh bien, prenez deux tasses

S’il y a quelque chose dans lequel One Piece Pirate Warriors 4 nous a vraiment surpris, c’est tellement dans le qualité graphique et performances. Nous avons déjà mentionné auparavant à quel point les parties de l’histoire sont recréées, mais les animations et les décors montrent un excellent travail de Koei Tecmo. Il est vrai que de nombreux personnages mineurs (soldats et capitaines) sont “recyclés” du jeu précédent, mais les cartes et animations montrent que la puissance de la Nintendo Switch est bien exploitée. Et la vérité est que la fluidité des combats est remarquable. Si vous avez joué à Hyrule Warriors ou Fire Emblem Warriors, vous avez peut-être remarqué une baisse du nombre d’images. Mais pendant tout le temps que nous avons consacré à ce titre, nous avons remarqué que les FPS sont restés constants quels que soient les personnages à l’écran. Quant à section musicaleNous avons trouvé de nombreuses mélodies bien connues de la série, adaptées à ce style «rocker» qui est généralement utilisé pour les Warriors. Une bonne sélection de pièces à déguster quand on se bat.

Malheureusement, tout n’est pas parfait. Mis à part les problèmes susmentionnés au niveau de l’histoire, nous ne pouvons nous empêcher de penser que le jeu n’a pas une grande variété de modes, car il n’a que 3 modes de jeu différents: The Dramatic Diary (mode histoire); le Diario Libre, qui consiste à répéter les missions de l’histoire mais avec le personnage que nous voulons; et le Diario de Tesoros, qui ne montre pas grand-chose. Ce troisième mode est peint comme quelque chose à apprécier en dehors de l’histoire, mais il ne se compose que d’un liste de combat supplémentaire préconçue répartie en trois niveaux de difficulté. Bien sûr, il a de nombreuses batailles différentes et est utilisé pour obtenir des pièces spécifiques ou pour débloquer certains personnages, mais il n’ajoute rien qui le différencie des autres modes.

Et nous arrivons au problème habituel dans ce type de jeux: le répétabilité. Les jeux de style guerriers se concentrent sur les combats, les combats et les combats, et One Piece Pirate Warriors 4 n’est pas différent à cet égard. C’est pourquoi, malgré la longue histoire et l’immense liste de combats du Diario de Tesoros, la seule chose que vous faites est de frapper à gauche et à droite. Bien sûr, les fans de ces jeux apprécient cet élément, mais c’est un aspect qui peut repousser ceux qui ne connaissent pas ces séries. Il n’y a que deux éléments qui ajoutent un peu plus de variété. D’une part, la nouvelle option de jeu en ligne qui vous permet d’affronter n’importe quel combat de quelque manière que ce soit avec d’autres joueurs via Internet (et les fois où nous l’avons essayé ont très bien fonctionné). D’un autre côté, plus de 40 caractères disponibles, tous complètement différents les uns des autres. Mais la meilleure chose de toutes (et quelque chose pour laquelle nous enlevons le chapeau de paille) est que les aspects d’un personnage affectent également ses capacités. Autrement dit, Luffy avec l’aspect pré-Nouveau Monde a des mouvements spécifiques et ne peut utiliser que des mouvements spéciaux spécifiques, tandis que le style Luffy Nouveau Monde a un autre répertoire de mouvements (par exemple, Luffy classique ne peut pas utiliser la quatrième vitesse) , vous avez donc deux caractères pour le prix d’un.

One Piece Pirate Warriors 4 – Tous à bord du Thousand Sunny

One Piece Pirate Warriors 4 Il arrive sur Nintendo Switch avec une livraison bien supérieure à son prédécesseur à certains égards, mais non sans apporter une certaine controverse. Un mode histoire qui saute certains chapitres, mais ceux présents dans le jeu les racontent avec grand soin, et une variété de modes que nous connaissons peu. Mais les autres composants du jeu n’ont que des éloges, car nous avons un système de combat amélioré et profilé, des cartes beaucoup plus élaborées qui offrent plus de liberté et de dynamisme, et une très bonne section graphique et musicale. Il ne peut pas atteindre le niveau du trésor légendaire de Gold Roger, mais c’est une bonne livraison avec laquelle entrer dans le monde fantastique de ONE PIECE.

Nous avons analysé One Piece Pirate Warriors 4 grâce à un code numérique fourni par Bandai Namco. Version analysée: 1.0.1

La bataille pour décider du roi pirate

One Piece Pirate Warriors 4 est la preuve que Koei Tecmo peut rendre chaque jeu Warriors unique, et en cela il le réalise avec de nouvelles mécaniques de combat et une plus grande personnalisation. Mais il a payé le prix en offrant un mode histoire qui saute certains chapitres et peu de variété dans les options à jouer. Même ainsi, c’est une livraison la mer de passionnant.

PROS

Les arcs narratifs présents sont très détaillés …

De nouvelles mécaniques de combat réinventent la formule du jeu.

Les cartes sont impressionnantes et uniques.

CONS

… mais saute certains chapitres de l’histoire.

Peu de modes de jeu, et ils sont tous essentiellement les mêmes.

Cela peut être répétitif si vous n’aimez pas vous battre.

