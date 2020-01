One Piece: Pirate Warriors 4 pour soutenir le jeu coopératif en ligne, My Hero One’s Justice 2 reçoit une nouvelle bande-annonce

Bandai Namco Entertainment a publié deux nouvelles pour One Piece: Pirate Warriors 4 et My Hero One’s Justice 2.

Tout d’abord, la société a confirmé que One Piece: Pirate Warriors 4 soutiendra le jeu coopératif en ligne pour la première fois de la série. Le jeu recevra également 9 personnages supplémentaires faisant partie du Character Pass et deux costumes bonus en précommande de la série Dynasty Warriors.

Bande-annonce ci-dessous:

Les joueurs auront la possibilité, pour la première fois dans un jeu One Piece Pirate Warriors, de jouer en équipe de quatre joueurs en ligne, unissant leurs forces pour relever les défis les plus difficiles!

Pour les fans les plus dévoués, nous publierons neuf personnages supplémentaires dans le cadre de la passe de personnage ou à acheter individuellement. Plus de détails sur ces personnages jouables seront dévoilés bientôt, restez à l’écoute.

Nous confirmons également les bonus de précommande supplémentaires; deux costumes provenant directement de l’univers de Dynasty Warriors:

Wang Yuanji – Costume Hancock

Cao Pi – Costume de loi

Ensuite, voici la dernière bande-annonce de My Hero One’s Justice 2:

Nous sommes heureux de partager avec vous la dernière bande-annonce d’action du prochain jeu Action Fighting My Hero One’s Justice 2

Pour rappel, les joueurs qui précommanderont le jeu seront récompensés par Nomu en tant que personnage jouable et débloqueront Izuku Midoriya Full Cowling à 100% et Kai Chisaki Ver.2 dès le début! Les fans qui possèdent également des données de sauvegarde de la première itération de My Hero One’s Justice pourront débloquer une personnalisation unique pour Midoriya.

