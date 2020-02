One Piece: Pirate Warriors 4 présente Edward Newgate (Barbe Blanche), Marco et Portgas D. Ace

Il ressemble à la liste des One Piece: Pirate Warriors 4 ne fera que gonfler encore plus!

Bandai Namco Entertainment a publié trois nouvelles bandes-annonces pour le prochain bagarreur de style musou. Cette fois, nous pouvons voir Barbe Blanche, Marco et Ace en action – alors qu’ils éliminent des hordes d’ennemis avec leurs mouvements flashy!

Découvrez-le ci-dessous:

One Piece: Pirate Warriors 4 sera lancé le 27 mars 2020 en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Il sera également lancé un jour plus tôt au Japon, le 26 mars 2020.

