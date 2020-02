One Piece Pirate Warriors 4 présente les bandes-annonces de Doflamingo et Fujitora

Dans le monde de One Piece, différents groupes coexistent qui maintiennent un équilibre apparent de pouvoir et de paix. Sous le commandement du gouvernement mondial est la marine, les forces de l’ordre à travers les mers; d’autre part, nous avons le «sept guerriers de la mer«, Pirates aux ordres du gouvernement et des Marines. Il n’y a personne qui ne connaît pas l’état de corruption et de fausse justice au sein de l’organisation de la Marine, mais heureusement, ils abritent également des gens comme Issho, amiral sous le surnom de «Fujitora«. On ne peut pas en dire autant de Donquixote Doflamingo, le méchant souverain du pays de Dressrosa qui a fait pression sur tous ses habitants. Ces deux personnages jouent dans les nouvelles bandes-annonces de One Piece: Pirate Warriors 4, le pirate musou qui promet d’être une bombe. Ici, nous quittons les remorques!

Doflamingo déchaîne sa cage à oiseaux dans One Piece: Pirate Warriors 4

Le fils aîné de la famille Donquixote Il n’a jamais connu la piété. Depuis son enfance, en raison de sa situation tragique, il était déjà engagé dans la criminalité, le chantage et le meurtre. Le fruit Ito Ito vous donne les pouvoirs les plus variés, tels que contrôler les mouvements des gens, générer des clones ou même réparer leurs propres organes. Et tous en utilisant des threads!

Fujitora frappe le champ de bataille

Promu au poste d’amiral après la guerre de Marineford, Issho continue de croire que la justice doit être impartiale: Il ne doit pas être influencé par la richesse ou le pouvoir. Ses idéaux l’ont mené loin, ainsi que son énorme pouvoir. Votre surnom Fujitora signifie «Tiger Wisteria», et grâce à son fruit du diable, vous pouvez contrôler la gravité, et même provoquer une pluie de météores! Vous feriez mieux de suivre le chemin de la justice si vous ne voulez pas lui faire face.

L’histoire de One Piece: Pirate Warriors 4 Il couvrira le pays de Wano, où Luffy et son groupe sont aujourd’hui. Si vous voulez participer au combat, vous devez attendre 27 mars 2020, date de sortie du jeu le plus pirate de l’année. Rejoignez Monkey D. Luffy dans son aventure pour devenir le roi des pirates!

