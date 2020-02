One Punch Man: Un héros que personne ne connaît La liste des personnages se déverrouille – Comment jouer le rôle de Saitama

Le One Punch Man ne peut pas faire de pause. Saitama, le héros le plus puissant du monde, n’est même pas le personnage principal de son propre jeu – les chiffres. Voici comment déverrouiller l’ensemble liste des personnages de One Punch Man: un héros que personne ne connaît, comprenant comment jouer en tant que Saitama.

Il y a 28 personnages au total dans la liste One Punch Man: A Hero Nobody Knows, et la plupart ont leur propre style de combat – ou du moins leurs propres mouvements spéciaux. Vous allez déchaîner 20 héros et 8 méchants sur 11 niveaux différents.

Les combattants de type standard incluent Silverfang, Amai Mask et le tout-puissant Mumen Rider. Alors que Metal Bat et Atomic Samurai ont tous deux leurs propres versions de Weapon Type. Le leader de Blizzard Bunch Hellish Blizzard et sa sœur de rang S Terrible Tornado utilisent des variantes du puissant type Psychic, tandis que vous trouverez les personnages plus charnus sur la liste comme les débardeurs utilisant le Power Type.

Enfin, il existe trois types différents d’attaques de type machine. Un pour les androïdes de style Genos, un pour le sac à dos de Child Emperor et un pour le gigantesque Metal Knight.

Les personnages maléfiques utilisent le plus souvent des variantes du Type de monstre absolument OP, que vous déverrouillez pour l’utiliser avec votre propre avatar en terminant le jeu.

Certains personnages de l’anime apparaissent dans le jeu, mais ne sont pas utilisables en tant que personnages – principalement King.

Comme dans l’anime et le manga One Punch Man, les personnages sont répartis en rangs en fonction de leur niveau de puissance. Les héros sont classés du rang C au rang S, tandis que les monstres peuvent être de niveau de menace Tigre, Démon ou Dragon. Dragon est le plus fort, avec Tiger en bas.

Saitama, cependant, est dans une classe qui lui est propre. Vous ne pouvez le choisir qu’en tant que troisième membre de votre équipe, et il arrivera tard dans la bataille. Mais une fois arrivé, il fera ce qu’il fait le mieux: être complètement immunisé contre les dégâts et battre tout le monde d’un coup.

Vous trouverez ci-dessous la liste des moyens de déverrouiller chaque personnage, dans l’ordre dans lequel vous les déverrouillez pendant le jeu.

One Punch Man: Un héros que personne ne connaît

Liste des personnages de One Punch Man: A Hero Nobody Knows:Rang:Allégeance: Comment déverrouiller:

Débardeur TigerCHeroDisponible depuis le début

Débardeur BlackholeBHero Disponible dès le départ

CrablanteTigerVillain Disponible dès le début

Tank Top MasterSHeroPlay à travers les premières missions de l’histoire

SilverfangSHeroDéverrouillé dans les prochaines missions de l’histoire

Spring MustachioAHeroContinuez à travers l’histoire principale

StingerA HeroAprès le printemps Mustachio, Stinger apparaîtra comme un personnage sur la carte. Parlez-lui pour une quête secondaire et vous le débloquerez ensuite

Vaccine ManDragon Villain – Battez-le en mode histoire principale

Beau masque de Kamen AmaiAHeroAprès avoir battu Vaccine Man, une quête secondaire apparaît dans la zone centrale à l’extérieur du troisième bâtiment Est qui dit “bonbons” – complétez-la pour Amai Mask

Mumen RiderCHeroAidez-le à attraper un voleur de sac dans l’histoire principale

Metal BatSHeroDefeat les monstres après avoir déverrouillé le magasin de meubles en mode histoire principale

Mosquito GirlDemonVillainBeat her in the main story

GenosSHeroAfter Mosquito Girl, une mission spéciale Genos apparaît au siège. Complétez-le pour le déverrouiller

Saitama? HeroAu moment de l’histoire principale où vous atteignez le rang B, vous obtiendrez une mission sociale Saitama que vous lui débloquerez après

Puri-Puri PrisonerSHeroPuri-Puri Prisoner apparaît sur la carte après avoir déverrouillé la rue commerçante sud. Parlez-lui pour une mission pour l’ajouter à la liste

Hellish BlizzardBHeroShe est déverrouillé pendant l’histoire principale après avoir déverrouillé la rue commerçante sud

Terrible TornadoSHeroAprès la partie Hellish Blizzard de l’histoire principale, Terrible Tornado aura une mission spéciale au siège

Carnage KabutoDragonVillain Débloqué après la mission principale “Surveiller la maison de l’évolution”

Atomic SamuraiSHeroAprès la Maison de l’évolution, débloquez Atomic Samurai d’une mission spéciale au siège

Child EmperorSHeroAprès avoir combattu pour la première fois Speed ​​o ‘Sound Sonic, vous pouvez parler à Child Emperor dans le hall du siège

Snakebite SnekAHeroDébloqué dans la prochaine série de missions de l’histoire principale après le Speed ​​o ‘Sound Sonic

Speed ​​o ‘Sound SonicN / AVillain a encore combattu dans l’histoire principale après que sa mission spéciale soit apparue lorsque vous l’avez combattu une fois

Metal KnightSHero débloqué via une mission spéciale au siège après le combat Speed ​​o ‘Sound Sonic

Deep Sea King DemonVillainUnlocks après l’avoir battu deux fois en mode histoire

MelzargardDragon Villain Déverrouille également après l’avoir battu deux fois en mode histoire

BorosDragonVillain Battez-le dans des combats d’histoire à débloquer

Saitama (Dream Version)? HeroTerminez le jeu

Si vous voulez jouer correctement avec l’ensemble de mouvements de Saitama, vous devrez terminer le jeu et déverrouiller la version Dream. Il est fonctionnellement le même que le Saitama ordinaire, mais inflige des dégâts normaux et peut en subir – mais il est toujours exceptionnellement bon!

Pour en savoir plus sur les idées derrière A Hero Nobody Knows, consultez notre entretien avec l’équipe de développement.