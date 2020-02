One Step From Eden a déjà une date de sortie. Un pas plus près!

Ces dernières années, nous avons vu l’émergence et la montée d’un sous-genre très polymorphe qui a réussi aujourd’hui à rejoindre n’importe quel genre existant: le roguelite. Et comme Ditto ou ketchup, le résultat est toujours meilleur lorsque vous l’ajoutez à quelque chose. Nous avons vu des roguelites épouser des genres auxquels personne ne s’attendait, comme la stratégie au tour par tour de Dans la brèche ou les lettres de Tuez la flèche, mais ce n’était sûrement pas prévu. Vous vous souvenez quand le robot bleu le plus célèbre du monde (après Doraemon) s’est associé à un humain pour combattre les méchants sur le net? Lan Hikari et MegaMan.Exe ont marqué un temps pour le petit robot de Capcom. C’était peut-être son histoire, sa bande originale, ses personnages … La saga de Mega Man Battle Network C’était l’entrée stellaire du personnage dans le genre RPG, et une grande partie du mérite correspond à son combat d’origine. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que si nous ajoutons roguelite plus de combat de Mega Man Battle Network, le résultat est Un pas d’Eden! Mais le réduire à ce serait injuste pour une œuvre aussi merveilleuse que celle-ci. Découvrez votre bande-annonce!

Construisez votre deck et combattez en temps réel dans One Step From Eden

Comme nous l’avons dit, réduisez à Un pas d’Eden Pour une simple somme, c’est manquer. Très court. Dans ce titre, nous devons assembler un maillet de magie et d’objets et cela dépendra de la façon dont les combats se déroulent, et donc du jeu entier. Et comme une bonne roguelite, tous les jeux seront uniques. Non seulement à cause de la magie que nous décidons d’utiliser, non seulement à cause des changements d’ennemis auxquels nous devrons faire face, car pour commencer, nous pouvons choisir entre neuf caractères totalement différent qui changera notre façon de faire face aux batailles. Comme si cela ne suffisait pas, les boss sont également un facteur clé de rejouabilité, car nous pouvons les éliminer ou leur pardonner leur vie. Choisissez votre destin et déterminez peut-être le vôtre!

Hé, nous n’avons pas fini. Que pensez-vous de l’idée de jouer avec des amis? Préférez-vous unir vos forces ou les défier en duel de la mort? Eh bien, vous avez les deux modes Un pas d’Eden! Et peut-être garder encore plus de secrets … Secrets nous connaîtrons le 26 mars 2020, le jour de son lancement en Nintendo Switch. Écrivez cette date sur le calendrier, c’est le jour de votre ascension vers l’Eden!

