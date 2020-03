Onglet classifié dans Call of Duty: Modern Warfare mis à jour avec un compte à rebours

Par Sherif Saed,

Lundi 9 mars 2020 15:43 GMT

La tuile Classé dans Call of Duty: Modern Warfare a repris vie.

Call of Duty: Modern Warfare les joueurs viennent de remarquer une mise à jour de l’onglet Petites annonces du menu du jeu. La tuile Classé, bien sûr, a été ajoutée au début de la saison 2.

L’onglet continue d’avoir une icône de verrouillage, mais il y a maintenant un joli compte à rebours qui se termine demain. En supposant que c’est lorsque l’onglet se déverrouillera pour révéler la guerre royale de Modern Warfare, cela se produira à 8 h 00 PT, 11 h 00 HE, 15 h 00 Royaume-Uni demain.

Les heures ci-dessus sont également intéressantes car elles sont trois heures plus tôt que l’heure de sortie habituelle des patchs pour Modern Warfare. Il est possible qu’Infinity Ward lance les choses un peu tôt pour permettre aux joueurs de télécharger et d’installer tout.

Nous attendons aujourd’hui la première bande-annonce officielle de la bataille royale de Modern Warfare (Warzone), dont le lancement est prévu demain. Sauf si Infinity Ward a d’autres plans, les portes d’inondation s’ouvriront probablement aux moments ci-dessus. Le développeur pourrait encore segmenter le lancement, étant donné que Warzone est gratuit, afin de mieux gérer la charge du serveur.

Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, consultez la liste des détails confirmés de la guerre royale de Modern Warfare que nous avons appris de la première vidéo de gameplay, qu’un Youtuber a téléchargée un peu plus tôt.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.