Oni 1, Reporting In

Victoria Zavershinskaya est une artiste basée en Russie qui travaille pour 1C Studios, créateurs de la série IL2-2 Sturmovik.

Vous pouvez voir plus de trucs de Victoria sur sa page ArtStation.

