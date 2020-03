Oninaki, rôle et action de Square Enix, confirme sa version physique pour PS4 et Switch

Le jeu vidéo sera vendu dans certains magasins et la version physique sera limitée.

La société japonaise Square Enix a annoncé aujourd’hui que son dernier jeu vidéo de jeu de rôle et d’action développé par Tokyo RPG Factory sera enfin disponible en format physique. Oninaki arrive27 marspour sélectionner des magasins dans une édition limitée pour PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Le producteur créatif Takashi Tokita, connu pour ses tubes comme Chrono Trigger ou Parasite Eve, supervise le projet qu’il raconte.L’histoire de Kagachi, un observateur dont le devoir est de guider les âmes des perdus au-delà. Après avoir rencontré une mystérieuse fille, Linne, son destin a été taché de sang et de mort et pour faire face à l’ennemi, le protagoniste doitutiliser les pouvoirsdes démons, vous offrant de puissantes capacités et des compétences uniques.

Offre une toute nouvelle aventure où la mort n’est qu’un débutComme d’habitude dans le JRPG, les combats,arbres de compétenceset les mécanismes d’action sont très présents dans le jeu vidéo. L’un des points forts qui se démarquent à Oninaki est la créativité et la capacité de transférer le joueur dans un monde qui ne ressemble à rien de ce que l’on a vu auparavant. Comme ils l’affirment de Square Enix: Il offre une toute nouvelle aventure où la mort n’est qu’un début.

Alors que la date de lancement arrive, la bande-annonce que nous laissons ci-dessous est maintenant disponible, où vous pourrez rencontrer les personnages et en apprendre un peu plus sur l’histoire fascinante du jeu. Pour élargir davantage les informations, nous vous laissons également notre analyse Oninaki.

