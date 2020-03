Opera Omnia annonce le nouveau contenu du remake de Final Fantasy VII

Le titre mobile lance un événement printanier inspiré de FFVII Remake.

L’enthousiasme pour la sortie imminente de Final Fantasy VII Remake peut déjà être vu dans l’atmosphère. C’est pourquoi Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia, le jeu vidéo de la saga Final Fantasy pour téléphones portables, a décidé de s’associer à la promotion du lancement deSquare Enixavec un événement printanier à thème.

De nouvelles missions et ensembles sont maintenant disponiblesD’aujourd’hui au 13 avril prochainLes joueurs de Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia peuvent profiter de missions spéciales inspirées de FFVII Remake. Il s’agit d’un événement à durée limitée qui propose des missions de coopération et des offres spéciales, telles quenouveaux joyaux et ensembles de costumes.

Ce RPG mobile a récemment célébré son deuxième anniversaire avec d’excellentes nouvelles gratuites. Maintenant, l’événement du printemps est une nouvelle façon de raviver ce titre et, à son tour, de nous mettre en appétit.l’un des jeux les plus attendus de 2020.

Si vous ne pouvez pas tenir jusqu’à10 avril, vous disposez de la démo de FFVII Remake sur PS4, qui est également livrée avec un thème dynamique gratuit qui sera livré lorsque le jeu sera en vente. Dans 3DJuegos, nous l’avons déjà essayé et nous vous raconterons nos premières impressions de Final Fantasy VII Remake, pour battre l’original?

Dissidia Final Fantasy: Open Omnia, Final Fantasy VII Remake, Season Event, Android et Ios.

