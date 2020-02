options graphiques, sauvegarde croisée Steam GOG

Comment décrire la section graphique de The Witcher 3: Wild Hunt sur Nintendo Switch? Peut-être en disant que c’était un étrange mélange de surprise et de déception, cette dernière pour voir comment la petite console a géré l’un des titres les plus puissants et les plus beaux en termes de sa section artistique, l’histoire des jeux vidéo. Et tout en conservant le type, et était pleinement agréable (et n’importe où!), À certaines occasions, en contemplant les paysages, vous ne pouviez que vous dire que vous auriez aimé voir ce monde dans le meilleur de ses versions.

Comme ils l’avertissaient, l’équipe de Sabre Interactive savait qu’elle pourrait aller plus loin avec cette version, peut-être après un temps supplémentaire connaissant les possibilités de Nintendo Switch pour pouvoir appliquer certaines options non encore envisagées. Et donc, par surprise, les utilisateurs coréens de The Witcher 3: Wild Hunt ont vu leur jeu vidéo mis à jour de la version précédente 3.4 à 3.6 avec une série d’améliorations intéressantes.

Pour commencer, lors du démarrage du jeu, nous avons maintenant la possibilité de synchroniser nos données de sauvegarde dans le cloud avec la version STEAM et le GOG. Autrement dit, vous pouvez profiter de ce jeu vidéo incroyable sur PC, et si vous décidez de continuer à jouer hors de chez vous, continuez là où vous vous étiez arrêté grâce à la portabilité de Nintendo Switch. Selon vous, qu’est-ce qui est le plus attrayant maintenant? N’oubliez pas qu’avec cela, vous devrez être très prudent, car vous pourriez avoir des avancées dans les deux versions, et l’une pourrait écraser l’autre, mais c’est toujours quelque chose que nous devons confirmer son fonctionnement.

Il vous suffit de vous connecter avec votre compte Steam / GOG pour que les données enregistrées dans le cloud soient synchronisées

D’autre part, la section des options vous permet désormais d’activer ou de désactiver certaines options graphiques, pouvoir améliorer avec lui la façon dont The Witcher 3: Wild Hunt est montré sur notre Nintendo Switch. Avec cette mise à jour, nous pouvons contrôler jusqu’à 10 effets graphiques: flou de mouvement, flou, floraison, profondeur de champ, profondeur de champ dans les séquences vidéo, faisceaux lumineux volumétriques, effets sous-marins, portée de la visibilité du feuillage et lissage des lignes.

Ces images partagées sur les réseaux sociaux n’appartiennent pas à l’avant et après cette version 3.6, mais comment on voit l’activation et la désactivation de certains de ces effets, perdant l’effet lui-même, mais gagnant en qualité d’image:

Cette galerie que vous trouverez ci-dessous vient d’être réalisée avec notre copie du jeu, avec tous les effets actifs (colonne de gauche et désactivé (colonne de droite); observez les dernières images pour voir comment la distance de visibilité du feuillage influence par exemple.

Il faut se rappeler que The Witcher 3: Wild Hunt dispose d’une fonction de résolution dynamique, c’est essentiellement ce qu’il fait est de le baisser dans les moments où la console doit fonctionner de manière plus fluide. Il est prévu qu’en désactivant les effets, la résolution restera plus stable, semblant s’être améliorée en termes de résolution, mais Nous soulignons que c’est au prix de perdre ces effets, quelque chose qui est parfois même bon. En vue c’est le cas!

Pour le moment, la version 3.6 de The Witcher 3: Wild Hunt n’est pas disponible sur toute la planète, seuls les utilisateurs coréens de Nintendo Switch y ont accès, mais il est prévu que dans les prochaines heures, tout le monde puisse télécharger cette mise à jour. Là la version 3.6 de The Witcher 3: Wild Hunt est maintenant disponible en téléchargement pour tous les propriétaires de ce jeu vidéo.

