Ordinateurs portables, chauffe-tasses, étuis de téléphone, etc.

Un Chromebook à 69 $ (sympa), un chauffe-tasse à prix réduit qui sert également de chargeur sans fil, et 25% de réduction sur les coups de pied du Dr Scholl sont quelques-unes des offres les plus attrayantes de samedi sur le Web.

LES MEILLEURES OFFRES TECHNIQUES AUJOURD’HUI

Pour le sexe de 69 $, vous pouvez mettre la main sur un ordinateur portable HP 11 G4 Chromebook 11,6 pouces remis à neuf de Woot. C’est plus de 100 $ de moins que le prix neuf.

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose à dire sur cet ordinateur portable en termes de performances (il possède un modeste processeur double cœur 2,58 GHz et mais 2 Go de RAM), d’après mon expérience, Chrome OS semble fonctionner sans problème, peu importe ce qu’il contient. Si vous avez un besoin urgent d’un nouvel ordinateur portable à bas prix, celui-ci sera difficile à battre.

Tout le monde utilise son téléphone sur les toilettes, et c’est dégoûtant. Maintenant, vous pouvez continuer à le faire, sans aucune culpabilité, grâce à cette remise BOGO de 50% sur PhoneSoap. En utilisant le code SWEET50 sur le site, vous pouvez acheter n’importe quel appareil émettant des UV-C dans le magasin et en obtenir un autre à moitié prix.

Cela inclut le très populaire PhoneSoap 3 et le PhoneSoap Wireless, qui rechargent en fait votre téléphone pendant son nettoyage. Optez pour ce dernier et vous cherchez un total de 150 $ pour vous et votre partenaire. Restez propre et exempt de maladies, les amis.

Vous ne vous attendez peut-être pas à ce que MSI, la société de matériel de jeu dont le logo est un dragon littéral, fasse de bons ordinateurs portables de créateur. Il essaie de changer cette perception avec le P65 Creator, un ordinateur portable de studio mince et léger qui me rappelle un certain GS65 Stealth Thin que j’ai caché dans mon placard à la maison. (Je suppose que cela explique la convention de dénomination.)

Équipée d’une version Studio du GPU Nvidia GeForce RTX 2060, cette machine est cependant conçue pour les concepteurs, les producteurs de vidéos, les photographes et autres créateurs de contenu avant tout – à l’intérieur comme à l’extérieur.

Pesant un peu plus de 4 livres, cet exploit d’ingénierie contradictoire et performant se vend normalement à 1899 $, mais jusqu’au 28 février, ce prix baisse de 100 $ pour ceux qui utilisent le code promo 100CREATOR à la caisse. Bien que cela ne ressemble pas à une énorme remise, si vous envisagiez déjà d’en acheter un, le moment est peut-être venu de commencer à chercher votre portefeuille.

1,7 K $

À partir d’AmazonUtilisez le code 100CREATOR

D’accord, imaginez ceci. Il est 7 heures du matin un samedi. Vous vous réveillez, préparez du café, enfilez une paire de sueurs, puis ça vous frappe: vous avez oublié de recharger votre téléphone hier soir. Vous laissez votre téléphone sur le chargeur, oubliez complètement votre café et vous retournez dormir.

Au retour, le café est froid. Si seulement votre chargeur sans fil faisait office de chauffe-tasse.

23 $

Depuis amazon Utilisez le code ZWLDB7AU

Besoin d’un nouvel étui pour tenir votre bébé numérique? Ne cherchez pas plus loin car Speck organise une jolie petite vente de la Saint-Valentin et tout est à 28% de rabais! Donc, à partir de maintenant jusqu’au 15/02, vous pouvez stocker des tonnes d’étuis iPhone qui ont l’air incroyables et protégeront votre téléphone de la mort subite de l’écran. Assurez-vous d’en attraper quelques-uns avant leur départ!

Si vous aimez acheter des produits d’occasion, cela pourrait être très rentable. Amazon Warehouse marque des milliers d’articles d’occasion à 20% de réduction sur leurs prix déjà bas. Les rabais atteignent une tonne de catégories différentes, des consoles de jeux vidéo, des vêtements, des écouteurs, des moniteurs et plus encore.

Attention à ça.

Il y a de fortes chances que nous puissions tous utiliser quelque chose de cette vente. Juste un avertissement, faites attention aux détails de la condition (restez loin de simplement «bon»), vous devez vous assurer qu’elle est vendue par Amazon Warehouse et la remise sera affichée à la caisse. Mais n’attendez pas trop longtemps, l’offre est limitée, donc si vous voulez quelque chose, pensez à Ariana Grande (“Je le vois, je l’aime, je le veux, je l’ai, etc.”)

En voici quelques-unes que j’ai trouvées intéressantes (vous devrez peut-être cliquer sur le lien «Disponible auprès de ces vendeurs» pour voir les options utilisées). Soyez averti, les prix différeront entre les différents produits de qualité, de sorte que les prix ci-dessous peuvent ne pas être exacts pour votre sélection.

110 $

D’Amazon

32 $

D’Amazon

50 $

D’Amazon

130 $

D’Amazon

Pourquoi dépenser plus d’un grandiose sur un téléviseur de 100 pouces alors que vous pouvez avoir une salle de cinéma live pour 430 $? Vendue n’importe quel autre jour pour un prix encore raisonnable de 580 $, la capsule Anker Nebula Capsule rayonne jusqu’à 100 pouces de contenu pur et non distillé sur votre mur.

Bien que sa résolution de 720p et sa luminosité de 200 lumens ANSI laissent à désirer, il est assez petit pour emporter – à 5,9 x 3,1 pouces et 1,6 livres – que vous campiez à l’extérieur ou que vous vous prélassiez au bord de la piscine. La fonctionnalité Android TV intégrée signifie que vous pouvez regarder des films et la télévision via vos services de streaming préférés, y compris YouTube et Hulu.

Malheureusement, si vous souhaitez regarder du contenu Netflix et Prime Video, vous devez le caster depuis votre téléphone à l’aide de l’application Nebula Connect. Quoi qu’il en soit, l’audio émis par le haut-parleur de 8 watts sur cette chose semble «excellent», selon des critiques vérifiés, et il peut apparemment être monté sur un trépied d’appareil photo normal. De plus, une batterie de 9 700 mAh la garde sans enchevêtrement pendant des heures.

430 $

D’Amazon

LES MEILLEURES OFFRES MAISON AUJOURD’HUI

Lodge est bien connu pour ses ustensiles de cuisine abordables, mais toujours de haute qualité, qui comprennent des fours hollandais, des plats de cuisson, des plaques de cuisson et des casseroles. Mais par-dessus tout, il a une réputation de compétences en fonte. Le chef parmi eux est cette petite poêle de 8 pouces, idéale pour cuisiner à la maison et sur la route. Actuellement à moitié prix sur Amazon, cet accord est trop rassasiant pour passer.

Avec cette poêle pré-assaisonnée, vous pouvez cuire, frire, saisir, faire sauter ou faire cuire votre prochain délicieux repas. Que vous cuisiniez sur la cuisinière de votre cuisine, sur le gril de votre arrière-cour ou au feu pendant le camping, cette poêle lavable à la main a été affinée par la société basée à South Pittsburg, au Tennessee, pour une expérience culinaire optimale .

Super, maintenant je veux des biscuits et de la sauce à la mode du sud.

10 $

D’Amazon

Il y a certaines choses dont vous n’aviez jamais pensé avoir besoin avant de les avoir utilisées, et ce rouleau d’expédition Scotch Flex and Seal en fait partie. Il est très facile d’expédier des articles sans avoir à manipuler des boîtes ni à les bourrer de matériel d’emballage. Pensez-y d’une autre manière, car ce pack est si léger et si petit qu’il vous fera certainement économiser de l’argent en termes de frais de port. Pour 7 $, ça vaut le coup d’essayer, non?

Écoutez, ce ne sera pas la chose la plus amusante que vous achetez aujourd’hui, mais c’est certainement celle dans laquelle vous seriez heureux d’avoir investi. Et pour ce que ça vaut, c’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce produit particulier .

6 $

D’Amazon

Voici votre achat impeccable et impulsif du jour: un multi-outil Nite Ize DoohicKey Key Keychain ne vous coûtera que 4 $. C’est quelques centimes de moins que le prix le plus bas que nous ayons jamais vu. Ce multi-outil offre la commodité d’un ouvre-bouteille, d’un coupe-boîte, de 3 tailles de clé, d’une petite règle et d’un tournevis à tête plate dans un tout petit paquet.

4 $

D’Amazon

Il est facile d’aimer la lampe lorsqu’elle est jolie et bon marché. À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer cette lampe de bureau CO-Z Gold pour seulement 47 $, tant que vous utilisez le code promo LJQ39C7A. Cette lampe moderne élégante et réglable est compatible avec toutes les ampoules à douille E26 et peut être réglable, tant que vous fournissez l’ampoule appropriée.

Il a une base en marbre fantaisie et une finition en laiton qui aurait fière allure à côté de tous vos accessoires dorés.

47 $ US

Depuis amazon Utilisez le code LJQ39C7A

LES MEILLEURES OFFRES DU MODE DE VIE

Anthropologie est mon endroit préféré pour acheter ma petite amie. Parfois, si je suis chanceux, je vais tomber dans un bibelot que nous pourrions utiliser pour notre cuisine, ou même trouver de l’inspiration pour notre décoration intérieure.

Cependant, je dirai que la sélection à Anthropologie est aussi ridiculement chère lorsqu’elle n’est pas en vente. Alors, quand ils vous offrent 50% de réduction articles déjà en vente, vous devez les aborder. La vente comprend tout, des cardigans et des robes aux housses de couette en lin et aux bijoux.

Enfer, vous pouvez vous procurer une table de salle à manger entière si vous êtes si enclin.

20% de réduction sur la vente | Dr. Scholls | Code promotionnel DRSPDAYGraphic: Ignacia Fulcher

Si vous cherchez une paire de chaussures qui peut vous tenir debout pendant une journée entière sur vos pieds, vous devriez essayer Dr. Scholl’s! À partir de maintenant jusqu’au 17/02, vous pouvez obtenir 20% de réduction et la livraison gratuite sur certains styles avec le code DRSPDAY! Assurez-vous d’en attraper une paire avant leur départ!

Besoin d’un nouveau manteau avant que le froid s’installe? Rendez-vous service et achetez la liquidation de vêtements d’extérieur de Jachs. Vous pouvez obtenir une doudoune (ou un gilet) à partir de seulement 32 $ avec le code promo WNTOUT à la caisse. Jachs a un tas de couleurs de veste neutres, comme la marine et l’olive, et quelques nuances plus aventureuses, comme le jaune néon et le rouge.

Vous ne pensez peut-être pas que c’est la saison pour porter des chaussures bateau, mais Sperry a des chaussures pour chaque saison, chaussures bateau incluses. Pour le moment, vous pouvez économiser 30% supplémentaires sur les styles de vente lors de la vente du jour du président de Sperry. Ce dégagement comprend des chaussures bateau, des baskets en laine, des bottes de pluie et plus encore.

Pour ceux qui sont à la recherche d’une nouvelle garde-robe, Huckberry a lancé son événement annuel de dédouanement hivernal, qui voit une large gamme de produits à gros billets en vente jusqu’à 50% de réduction sur le tarif en vigueur. Certains points forts incluent des serviettes turques à partir de 22 $, des pantalons Proof Nomad à 25% de réduction et des bottes désertiques Dylan Chukka pour 30% de moins que le prix total.

Bien sûr, en tant que sneakerhead certifiée (je ne le suis pas), le plus excitant pour moi est la vaste sélection de chaussures de papa qui imprègnent la boutique. Vous pouvez porter une paire d’AG Asics Gel-DS Trainer pour un retour au milieu des années 90 ou monter dans une paire de chaussures d’entraînement militaires françaises pour un avant-goût de la révolution. Quels que soient vos goûts et votre style, cet événement de liquidation teinté de grain de bois est suffisant pour aiguiser nos appétits.

Maintenant, qui veut m’acheter une nouvelle flanelle?

Clair. Le. GRILLE! C’est ça, c’est le post.

D’accord, non, sérieusement, Clear The Rack est de retour au Nordstrom Rack. Vous pouvez économiser 25% supplémentaires sur les articles en liquidation à prix rouge en ligne. Obtenez de 50 à 90% de rabais sur des marques comme Urban Decay, Nike, Slate & Stone, Calvin Klein, Herschel Supply Co., et bien plus encore.

Cette Saint-Valentin est le moment idéal pour améliorer sérieusement votre relation amoureuse. Pour un temps limité, nos lecteurs peuvent économiser gros sur tout le site de Bellesa Boutique de jouets sexuels, lubrifiants et produits de bien-être.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Bellesa Boutique est une entreprise féministe de jouets sexuels dirigée par des femmes. Et ils offrent une tonne de choses, donc quels que soient votre envie ou votre curiosité, ils auront probablement quelque chose pour vous.

Mieux encore, la remise s’améliore à mesure que vous achetez. Vous bénéficierez d’une remise de 20% sur toutes les commandes. Mais si vous dépensez 79 $ ou plus, votre remise passe à 25% et 30% sur les commandes de 149 $ ou plus.

La dernière fois que nous avons présenté cette promotion, nos lecteurs étaient attirés par trois produits par-dessus tout: le Halo, le Dea et l’Aurora. Le Halo est un cockring de 55 $ qui est super utile pour jouer en couple, à la fois allonger la durée de vie de l’homme et lui apporter un peu de stimulation. Cependant, le Dea à 90 $ et l’Aurora à 74 $ peuvent être utilisés en solo et en couple. L’Aurora est un peu plus de forme traditionnelle, tandis que le Dea regarde hors de ce monde.

N’oubliez pas, vous devrez ajouter vos jouets au panier pour voir la remise. Commandez rapidement pour vous assurer que vous recevrez votre colis à temps pour la Saint-Valentin.

LES MEILLEURES OFFRES MEDIA AUJOURD’HUI

Si vous êtes comme moi, Parasite a été l’une des rares choses qui vous a apporté de la joie l’année dernière. Au milieu de la recrudescence mondiale de l’inégalité des richesses, sans parler de la destruction progressive de la planète, le film a réussi à critiquer la racine systémique de ces problèmes tout en s’abstenant d’évangéliser trop fort.

Son message est universel et de plus en plus pertinent, Parasite a depuis remporté quatre Oscars – dont celui du meilleur film – pour 2020. Pour ceux qui en veulent plus après avoir regardé Parasite, Vudu vend une collection numérique de 15 $ de Bong Joon-Ho en pack de 3 comprenant Mère, L’hôte et les chiens qui aboient ne mordent jamais.

Bien que je n’ai moi-même vu aucun de ces films, mon partenaire m’a expliqué que The Host parle d’une créature mutante géante qui émerge après que l’armée américaine ait déversé un tas de déchets toxiques dans la rivière Han à Séoul. Cette deuxième partie s’est également produite dans la vraie vie.

En d’autres termes, c’est exactement ma merde.

LES MEILLEURES OFFRES DE JEU AUJOURD’HUI

Si vous ne possédez pas encore Overwatch, l’édition légendaire est de retour à un niveau record de 15 $ sur Xbox et PS4. Et heureusement pour vous, le jeu a fait des améliorations MASSIVES au cours des derniers mois.

Ce package légendaire comprend 10 skins supplémentaires pour le jeu, ainsi que du contenu sur le thème d’Overwatch bonus pour les autres jeux de Blizzard et une petite figurine Genji aussi. Mais ne vous inquiétez pas de tout cela; le jeu sous-jacent est un incontournable même sans extras.

Technologie

20% de réduction supplémentaire sur certains articles Amazon Warehouse | Amazon

Coque iPhone 11 Otterbox Defender Series Screenless Edition | 43 $ | Amazon

28% de réduction sur les étuis iPhone | Grain

Chromebook HP 11 G4 (remis à neuf) | 69 $

| Woot

Ordinateur portable MSI P65 Creator | 1 799 $ | Amazon | Code promotionnel 100CREATOR

BOGO 50% de réduction Solde | PhoneSoap

Jusqu’à 30 $ de réduction sur les AirPods | Cible

Chargeur Anker 60 W 2 ports USB-C | 35 $ ​​| Amazon | Code promotionnel KINJAPDC2

Chargeur sans fil Anker PowerWave II Pad | 23 $

| Amazon | Code promotionnel KINJAB519

Casque antibruit QuietComfort 35 II de Bose | 220 $

| Amazon

Montre connectée Garmin Vívoactive 4S | 281 $ | Amazon

Imprimante photo portable HP Sprocket (2e édition) | 50 $

| Amazon

Téléviseur intelligent TCL 55 “4K UHD Roku | 268 $ | Walmart

Téléviseur intelligent Samsung UHD 4K 65 pouces | 478 $ | Walmart

Accueil

Chaise de bureau ergonomique en maille | 52 $ US

| Vols quotidiens | Code promotionnel KJOFCHAIR

Huile d’olive extra vierge Colavita (2 litres) | 16 $ | Amazon | Coupez le coupon et abonnez-vous et économisez à la caisse

Poêle en fonte Lodge 8 po | 10 $ | Amazon

Four hollandais Le Creuset de 3,5 pintes | 150 $ | Amazon

Ensemble de contenants de préparation de repas Pyrex | 45 $ | Amazon

LE JUGE ZWILLING Ensemble de couteaux à steak Henckels | 62 $ | Amazon

Jusqu’à 40% de rabais sur les appareils | Meilleur achat

Otterbox Elevation 64 Growler | 30 $

| Woot

Vadrouille à vapeur électrique Shark S1000WM | 20 $

Piles AA avancées au lithium Energizer – paquet de 20 | Woot

Brosse à dents rechargeable Oral-B Genius Pro 8000 | 100 $ | Meilleur achat

Aspirateur vertical sans sac Cinetic de Dyson | 300 $

| Meilleur achat

Mode de vie

Jusqu’à 70% de réduction | Rebecca Minkoff | Code promotionnel OUI

20% de rabais sur les styles de vente | Chaussures CAT | Code promotionnel LASTCHANCE

50% de rabais supplémentaire sur les articles en solde | Anthropologie

Chaussures de course Under Armour Charged Rogue pour homme | 35 $

| Sunny Sports | Code promotionnel UA

40% de rabais sur les articles de vente + certains articles de neige | Volcom | Code promotionnel YEAHBUD

25% de réduction sur tout | Modcloth

Envoi gratuit pour toutes les commandes | Uniqlo

Jusqu’à 75% de rabais sur la liquidation | Nordstrom Rack

15% de rabais sur les matelas et 25% de rabais sur la literie, le bain et le spa | Allswell | Code promotionnel Prez

Parka Luna Peak pour femme | 50 $

| Eddie Bauer | Code promotionnel LUNAPEAK

Jusqu’à 60% de remise sur les styles de vente | J. Crew | Code Promo WEEK-END

Jusqu’à 30% de réduction sur les matelas et cadres de lit AmazonBasics | Amazon

Trousse de premiers soins imperméable pour 10 personnes | 11 $ | Amazon

Jusqu’à 50% de rabais sur la beauté incontournable | Sephora

Médias

New Girl, la série complète | 20 $

| iTunes

Parcs et loisirs, la série complète | 30 $ | iTunes

Harry Potter et la pierre du sorcier: l’édition illustrée | 14 $ | Amazon

Star Wars – Le puzzle mandalorien de 500 pièces | 7 $

| Amazon

Gaming

Casques Plantronics RIG pour PS4 et Xbox One | 15 $ | GameStop

Pack Xbox One X – Star Wars: Jedi Fallen Order | 350 $ | Amazon

Nintendo Switch Lite (remis à neuf) | 175 $ | Meilleur achat

Ensemble Nintendo Switch de 35 $ sur l’eShop | 299 $ | GameStop

Souris de jeu Razer DeathAdder Essential | 30 $ | Amazon

Casque de jeu filaire HyperX Cloud Mix | 140 $ | Amazon

OFFRES QUE VOUS AVEZ MANQUÉ

Cette série TCL 4 est un artiste de milieu de gamme solide et une aubaine de haut niveau. Pour seulement 270 $, vous obtenez un écran 4K de 55 pouces avec prise en charge HDR10, plus l’intelligence Roku intégrée. C’est assez incroyable et correspond au meilleur prix que nous ayons jamais vu.

Cela ne vous impressionnera pas avec les fonctionnalités de coup d’oeil des ensembles OLED, mais pour 270 $, il est difficile de se plaindre.

La console Xbox One S Digital Edition est tombée à 140 $ sur eBay. C’est une offre incroyable sur cette console particulière, étant donné qu’elle se vend généralement 20 $ de plus. Malheureusement, je ne pense pas que vient un mois de Xbox Live Gold et télécharge des codes pour Minecraft, Sea of ​​Thieves et Fortnite Battle Royale comme les autres consoles One S. Donc, cela ferait une excellente Xbox secondaire pour votre maison, ou si vous êtes d’accord avec un nouveau départ.

Une personne de circonstance a absolument besoin d’un sac. Et cette personne de circonstance, c’est vous! Vera Bradly a une vente et tout est à 25%! Oui, à partir de maintenant jusqu’au 2/19, vous pouvez obtenir une très bonne réduction sur tout ce qui vous convient dans les sacs à dos, les fourre-tout et même un sac à bandoulière fiable! Assurez-vous d’en attraper un avant qu’ils ne soient tous partis. Et prenez-en un pour moi aussi.

À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer une copie de The Outer Worlds pour un faible 27 $ si vous coupez le coupon sur la page. Eric Ravenscraft l’a décrit comme «un mélange de survie aux frontières de style Fallout et de satire d’entreprise crée un monde riche qui, même s’il semble un peu petit, constitue toujours un moyen satisfaisant de passer quelques dizaines d’heures».

Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page pour obtenir le meilleur prix. Agissez rapidement, car on ne sait pas quand ce coupon dépassera sa limite de remboursement.

27 $

D’Amazon

Regardez, je comprends. Peut-être que vous ne voulez pas dépenser 40 $ pour un toiletteur de bonne foi, mais vous voulez également plus de flexibilité que votre rasoir standard. Voici une alternative possible pour vous: le rasoir électrique Schick Hydro 5 et le rasoir à 5 lames.

Pour 8 $, vous obtiendrez cet appareil Frankenstein qui promet de vous aider à vous raser, à tailler et à tailler votre barbe ainsi que … d’autres endroits. (Je fais référence à l’aine, aux parties génitales et au trou du cul, évidemment.) Ce rasoir particulier a une tondeuse de l’autre côté de la poignée, ce qui ajoute un peu plus de polyvalence.

C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur le rasoir électrique Schick Hydro 5. Agissez donc rapidement avant que tout ne se vende.

8 $

D’Amazon

Besoin d’un endroit pour stocker tous vos mystères de meurtre et romans d’amour ringards? Ne cherchez pas plus loin que la bibliothèque Furinno à cinq niveaux! C’est seulement 30 $, ce qui est sacrément bas prix. L’étagère est super facile à assembler et est disponible dans des tonnes de couleurs différentes pour correspondre aux vibrations de votre maison ou de votre bureau. Assurez-vous de saisir cette offre avant qu’elle ne disparaisse dans la nuit!

30 $

D’Amazon

Si être grossier au sujet du lubrifiant de porte est mauvais, je ne veux pas avoir raison. Gardez votre porte de garage belle et lâche avec un bidon de lubrifiant professionnel pour porte 3-EN-UN. Il ne coûte que 5 $ sur Amazon et est livré avec une paille intelligente qui pulvérise de deux manières, juste pour que votre lubrifiant ne devienne pas trop ~ salissant ~. D’accord, je vais me voir. Au revoir!

6 $

D’Amazon

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vos pieds peuvent vous faire mal. Peut-être que vous les supportez toute la journée au travail. Ou vous portez de mauvaises chaussures. Ou vous avez une douleur chronique au pied. Bien que je ne puisse vraiment résoudre aucun de ces problèmes pour vous, je peux vous donner un peu de soulagement des pieds. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un massage des pieds shiatsu à la maison lorsque vous accrochez ce masseur de pieds Naipo à 37 $. Coupez simplement le coupon de 20% sur la page et passez à la caisse.

Le masseur de pieds possède 18 nœuds de pétrissage profond et une fonction de réglage de la chaleur qui réchauffera les orteils froids de l’hiver. Il est conçu avec une grande plate-forme pour accueillir des pieds de toutes tailles.

37 $

D’Amazon

Tout joueur compétitif digne de ce nom considère trois choses principales lors de l’achat d’un moniteur: le taux de rafraîchissement, le temps de réponse et le prix. Ce moniteur de jeu Dell QHD G-Sync de 24 pouces à 250 $ offre trois.

Ce moniteur G-Sync offre une résolution de 2560 x 1440 avec un rapport d’aspect de 16: 9, un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. De plus, il offre des cadres très minces et des entrées HDMI et DisplayPort.

293 $

D’Amazon

Personne n’a jamais dit qu’il était facile de se mettre en forme, mais cela peut être abordable, comme en témoigne cet accord de balance intelligente Eufy C1. Pour 17 $ dès maintenant, en appliquant un coupon de 5 $ et en branchant le code promotionnel whitelove1 à la caisse, vous pouvez commencer à suivre votre poids de manière saine, dans le confort d’un smartphone connecté par Bluetooth.

Une application compagnon sur mesure décompose les mesures granulaires, notamment le poids global, le pourcentage de graisse corporelle, l’IMC, la masse osseuse, la masse musculaire, etc. Bien qu’elle ne soit pas aussi précise que la balance intelligente P1 d’Eufy en raison de ses capteurs moins précis, elle est tout aussi complète dans ses résultats. De plus, un compte prend en charge jusqu’à 16 utilisateurs, de sorte que même les plus grands ménages peuvent garder un œil sur leurs gains de condition physique.

Et si vous êtes déjà investi dans une application de suivi distincte comme Apple Health, Google Fit ou Fitbit, vous serez heureux de savoir que la balance intelligente Eufy C1 est compatible avec les trois.

Laissons cela de côté: la qualité sonore et la suppression du bruit de ces écouteurs Bluetooth Mpow ne correspondent pas à celles de Sony et Bose. Mais si vous ne voulez pas dépenser des centaines de dollars pour une paire, vérifiez-les.

Que vous souhaitiez noyer le bruit ambiant dans un avion ou ignorer vos collègues, ces écouteurs antibruit actifs représentent environ 1 / 10e de ce que vous paieriez pour les plus grandes marques.

30 $

D’Amazon

Faites le plein de quelques pantalons et chemises chez Perry Ellis! Ils ont une vente du jour du président d’ici le 2/18 et tout est à 40%! Donc, si vous avez toujours besoin d’une garde-robe d’hiver et de printemps, le moment est peut-être venu de profiter de cette offre! Pour rappel, Perry Ellis propose une gamme de produits allant des costumes, chaussures, pantalons habillés et accessoires tels que des montres, des ceintures et des portefeuilles, il y a donc un petit quelque chose de tout le monde. Obtenez quelque chose avant qu’il ne soit parti!

Voici ma position sur les sous-vêtements: les sous-vêtements à prix réduit sont formidables et les sous-vêtements sans marque ostentatoire sont incroyables. Et ces troncs de coton amazoniens sont les deux.

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un pack de 5 malles Fit pour un faible 10 $. (C’est 2 $ par pièce.) Côté style, ceux-ci se situent entre les slips et les boxers. Et bien qu’Amazon ait échoué dans le marketing en appelant ces «slips hipster», ils ont l’air plutôt bien.

Une chose: elles sont répertoriées dans les tailles européennes (donc hip, vous savez?) Mais elles semblent à peu près les mêmes, sauf pour le XL. Quoi qu’il en soit, assurez-vous de vous référer au tableau des tailles d’Amazon pour vous assurer que vous obtenez le bon ajustement.

10 $

D’Amazon

10 $

D’Amazon

Ai-je mentionné qu’il fait froid dehors? Eh bien, ça l’est, donc je ne peux vraiment pas m’excuser si une partie de ce que j’écris semble répétitive. Si vous aimez stocker votre garde-robe avec des vêtements qui vous aideront à lutter contre le froid, j’ai une autre offre Jachs pour vous.

Pour le moment, vous pouvez acheter la vente de soufflage de flanelle d’hiver de Jachs. Vous pouvez choisir n’importe quelle chemise en flanelle JACHSNY premium et l’obtenir pour seulement 29 $ avec le code promo FL29 à la caisse.

