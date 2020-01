Ori and the Will of the Wisps est déjà au stade Gold!

Les développeurs de la scène indie qui se sont concentrés sur les propositions de type Metroidvania ont livré des jeux mémorables car, du début à la fin, il est clair qu’ils sont soigneusement gérés et attachés à la qualité qu’ils ont, après toutes leurs influences dans les franchises historiques. . L’un de ces jeux est le célèbre Ori And The Blind Forest, qui après presque 5 ans verra enfin l’arrivée de sa suite, qui est déjà en phase Gold.

Si vous êtes un fan du genre Metroidvania et attendez avec impatience l’arrivée d’Ori et de la Volonté des feux follets, il y a de bonnes nouvelles pour vous car tout doute ou incertitude concernant son lancement a été dissipé après confirmation qu’il est déjà au stade Gold, c’est-à-dire qu’il est prêt pour la distribution. À travers une publication dans le compte officiel de la franchise sur Twitter, Moon Studios a révélé que Ori et la volonté des feux follets est déjà Gold et comme d’habitude, ils ont présenté la photo traditionnelle du disque qui contient le jeu dans sa version finale.

Ori and the Will of the Wisps est devenu GOLD🌟! Un grand bravo à Moon Studios et à toute l’équipe.

Découvrez le destin d’Ori le 11 mars en précommandant la magnifique édition collector chez vos détaillants préférés! #OritheGamehttps: //t.co/0X4k52q5WM pic.twitter.com/AktsXNiMqn

– Ori the Game (@OriTheGame) 28 janvier 2020

De plus, Moon Studios a adressé ses félicitations à tous les membres de l’équipe qui ont participé au développement d’Ori et de la Volonté des feux follets et en a profité pour inviter les fans à acheter la magnifique édition de la collection disponible sur ce lien et qui comprend le jeu au format physique, un Steelbook, un disque avec la bande sonore, un code pour télécharger les compositions au format numérique, le tout dans une boîte au design spécial.

Ori and the Will of the Wisps fera ses débuts le 11 mars sur Xbox One et PC; Il sera également disponible sur Xbox Game Pass le même jour.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

Source

.