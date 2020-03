Ori et la volonté de la revue Wisps – Une volonté et un moyen

Ori and the Blind Forest a été un délice en 2015 – une combinaison dure comme des ongles d’une structure metroidvania et d’exigences de Meat Boy avec une quantité surprenante de poids sincère. Cinq ans plus tard, le suivi de Moon Studios, Ori and the Will of the Wisps, est tout aussi gracieux et charmant que son prédécesseur, même si certains des battements émotionnels et de l’exploration semblent un peu moins nouveaux la deuxième fois.

Will of the Wisps reprend presque immédiatement là où Blind Forest s’était arrêté, l’unité familiale patchwork d’Ori accueillant un nouveau membre, l’owlet Ku. La famille est heureuse et aimante, mais Ku veut voler et Ori veut l’aider. Bientôt, les deux sont emportés par un coup de vent dans une nouvelle forêt profonde de pourriture, qui commence l’aventure pour de bon.

Parce que ce paramètre est déconnecté de celui de Blind Forest, la géographie est nouvelle, mais familière. L’imagerie picturale est réconfortante, surtout pendant les heures d’ouverture lorsque vous explorez des biomes similaires. Ils sont à nouveau magnifiquement rendus, mais un peu la même chose si vous avez joué le premier match. Après un certain temps, Will of the Wisps s’ouvre à des lieux plus variés, comme une tanière d’araignée presque noire ou un désert balayé par le vent. Le thème tout au long de l’histoire est l’empiètement de la Décomposition, un mal rampant qui a envahi cette forêt voisine après que son propre arbre de vie magique s’est flétri. Mais s’il est censé être laid, vous ne le sauriez pas à partir de nombreux milieux luxuriants – en particulier dans le cas d’une section sous-marine dynamique. Ori est souvent englouti par ces environnements de balayage, soulignant à quel point le petit esprit forestier est petit par rapport à son environnement massif.

La suite de mouvements acrobatiques d’Ori fait de la plongée dans de nouveaux domaines un plaisir passionnant. L’exploration devient particulièrement intéressante lorsque vous débloquez plus de capacités et devenez de plus en plus adepte. Certains d’entre eux sont directement retirés du premier jeu, ce qui peut être décevant à côté de l’excitation de découvrir une nouvelle capacité brillante. Pourtant, ces vieux standby fonctionnent toujours bien et rendent les sauts et les limites de l’improvisation aussi agréables que jamais.

Les vues pittoresques semblent toutefois pousser le matériel dur. En jouant sur une Xbox One X, j’ai rencontré des problèmes visuels comme le gel d’écran sur une base semi-régulière, et la carte bégayait. Habituellement, ce n’était qu’une simple nuisance, mais de temps en temps, cela arrivait à mi-chemin et détournait mon sens de l’élan et de la direction. Un patch du premier jour a considérablement réduit le gel et résolu le problème de la carte.

Alors qu’Ori est apparemment une métroidvanie, Will of the Wisps est moins axé sur l’exploration et le retour en arrière que ce qui est typique du genre. Vos objectifs sont généralement clairs, des lignes droites et des raccourcis jalonnés dans les environnements vous ramènent rapidement sur le chemin principal. La plupart des envies de voyager se présentent sous la forme de nombreuses quêtes secondaires, comme livrer un message ou trouver un bibelot pour une créature. Il y a même une chaîne commerciale. Finalement, vous ouvrez une zone de hub qui peut être construite dans une petite communauté pour les habitants de la forêt. Ces mises à niveau sont en grande partie cosmétiques, c’est donc surtout une vitrine visuelle de la collecte des objets spécialisés utilisés pour cela. Les sidequests sont presque entièrement facultatifs. J’étais heureux de la liberté de poursuivre le chemin critique sans barrières artificielles, mais je prévois également de revenir en arrière et de sonder les profondeurs simplement pour passer plus de temps dans le monde.

L’insistance réduite sur l’exploration semble avoir été remplacée par une expansion importante du combat. Plutôt que la nuisance passagère de l’ennemi occasionnel, Will of the Wisps introduit une myriade de menaces qui sont une présence presque constante. Heureusement, le système de combat a été révisé pour correspondre à l’élégance de la plate-forme. La progression de l’histoire fournit une épée et un arc, avec d’autres armes en option à acheter, et vous pouvez mapper tous les mouvements de combat en X, Y ou B. Le combat prend cependant un certain temps pour s’y habituer, en partie parce qu’il est conçu pour fonctionner dans conjointement avec les mouvements agiles d’Ori. Alors que je me sentais maladroit et imprécis au combat au début, coupant mon épée sauvagement même contre les monstres les plus doux, mon niveau de confort a augmenté à mesure que j’ai acquis de nouvelles compétences de plate-forme. Vers le milieu du jeu, j’ai réalisé que j’étais devenu apte à enchaîner les plates-formes et les compétences de combat, à lancer des airs et à délimiter entre les menaces avec un rythme ballétique et à peine toucher le sol jusqu’à ce que l’écran soit nettoyé.

Ce niveau de finesse est nécessaire, car Ori et la volonté des feux follets introduit une série de batailles de boss massives, chacune plus complexe que tout dans Blind Forest. Leurs schémas d’attaque sont souvent signalés par des récits à peine perceptibles. La plupart du temps, le boss remplit une partie importante du premier plan interactif, et encore plus de l’arrière-plan – mais cela peut rendre frustrant la difficulté de dire ce qui est et n’est pas vulnérable à vos attaques, ou quelles parties feront. dommages de collision. Tout cela fait que les vaincre se sent comme un soulagement et un accomplissement, bien que parfois plus des premiers que des seconds.

De même, des séquences d’échappement remplies de tension parsèment la carte, nécessitant une précision et une exécution presque parfaites de votre ensemble d’outils pour survivre à un gant de menaces. Le jeu propose des points de contrôle occasionnels dans ces sections, ainsi qu’une fonctionnalité de point de contrôle plus généreuse à travers le monde.

Les patrons tentaculaires et les évasions climatiques sont des moyens d’exprimer une sensation plus large et plus opératique pour Will of the Wisps. Blind Forest était un petit jeu humble qui racontait une fable intime et relatable. Les feux follets ont une portée plus vaste et radicale et, ce faisant, ils perdent une partie de cette intimité. Il y a encore des moments avec un poids émotionnel, à la fois grisant et déchirant, et Moon Studios a toujours un moyen d’exprimer un degré incroyable d’émotion sans mots avec des moments subtils de langage corporel.

L’histoire de Will of the Wisps est souvent plus sombre, et même ses moments émouvants sont plus doux-amers. L’antagoniste en chef, un hibou nommé Shriek, est similaire au Kuro du premier match en ayant subi une tragédie dans le passé. Mais la façon dont l’histoire aborde cette tragédie est beaucoup plus triste et représente un moment d’animation obsédante qui restera avec moi plus que toute autre image du jeu. Même les moments de finalité qui mettent fin à l’histoire, bien qu’héroïques et pleins d’espoir, sont teintés de tristesse silencieuse et d’inévitabilité – le sentiment que tout se termine.

Cette finalité pourrait indiquer qu’il s’agit du dernier jeu Ori, un adieu au monde fantastique et des personnages mémorables qui ont fait de Moon Studios un développeur hors concours dès son premier effort. Si tel est le cas, vous pourriez difficilement demander un meilleur envoi. Ori and the Will of the Wisps est une remarquable synthèse de design astucieux et de beaux moments.

