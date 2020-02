Nous sommes quelques jours après les débuts d’Ori et la Volonté des Feu follets, deuxième volet de la franchise créée par Moon Studios qui a gagné en reconnaissance depuis les débuts de la première partie, et bien qu’on pensait que le jeu naviguerait avec un profil bas dans une mer de lancements importants, ne l’a pas été parce que l’attente est grande. Heureusement, ce nouvel épisode ne sera pas une simple extension d’Ori et de la forêt aveugle et l’équipe de développement a expliqué pourquoi.

Lors d’une interview avec Metro Game Central, Daniel Smith, producteur d’Ori and the Will of the Wisps, a parlé des nouvelles fonctionnalités du jeu et de la façon dont il se distanciera de la première aventure. En ce sens, et après avoir parlé de l’inspiration de The Legend of Zelda dans son système de combat, Smith a déclaré que Ori et la volonté des feu follets auront plus d’éléments RPG et briseront la structure linéaire du premier titre pour donner un nouveau approche et options pour l’avancement et la progression vers les joueurs.

Un nouveau système de mission qui rompra avec la linéarité

En ce sens, Smith a déclaré: «Je pense que l’une des choses qui améliore vraiment notre formule originale est que Blind Forest, bien que ce soit un monde ouvert, était plus ou moins linéaire; vous aviez toujours une mission devant vous. Will of the Wisps nous incorporons vraiment beaucoup plus d’éléments de jeu de rôle, non seulement en termes de progression de personnage car il est très unique, mais nous équipons ces différents fragments et surtout votre combat; c’est quelque chose de très nouveau pour cette IP. Mais même alors nous avons un nouveau système de mission sur la carte. “

Ori and the Will of the Wisps fera ses débuts le 11 mars sur Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à cette nouvelle livraison.

