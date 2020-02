Ori et la volonté des feux follets – 20 premières minutes de jeu

Ori and the Will of the Wisps est la suite de la Metroidvania narrative de 2015 mettant en vedette un esprit forestier explorant un monde dangereux mais beau. Ori et la forêt aveugle possédaient une histoire émotionnelle où le personnage titulaire finirait par trouver la force intérieure pour vaincre ses ennemis dangereux et se réunir avec ses alliés les plus proches. Mélangeant des mécanismes de combat et de voyage rapides, il a permis de plonger dans un voyage passionnant et visuellement magnifique, qui a abouti à une conclusion satisfaisante qui a mis la corde sensible.

Avec la suite qui approche de sa sortie le 11 mars sur Xbox One et PC, nous avons eu la chance d’avoir du temps avec le jeu. Dans cette vidéo de gameplay, nous montrons l’ouverture de Will of the Wisps, qui définit ce qui va arriver dans la prochaine aventure d’Ori. Après avoir été séparé de sa famille et les avoir perdus dans un nouveau monde à l’extérieur de la forêt de Nibel, Ori doit réacquérir ses compétences et acquérir de nouvelles capacités pour faire face aux dangers de la terre étrangère. En cours de route, Ori se connectera aux nombreux habitants du Wellspring, qui deviendront les alliés les plus proches d’Ori dans l’aventure.

Il y avait beaucoup à retenir des heures d’ouverture d’Ori et de la volonté des feux follets. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous avons joué depuis les heures d’ouverture du jeu, consultez les impressions écrites de GameSpot détaillant ce qui va suivre.