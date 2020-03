Ori et la volonté des feux follets est maintenant disponible sur Xbox Game Pass – Abonnez-vous pour 1 $

Ori et la volonté des feux follets est disponible pour jouer pour seulement un dollar! Comment pourriez-vous demander? Avec Xbox Game Pass bien sûr.

Grâce à Microsoft, les utilisateurs de Windows 10 et Xbox One peuvent accéder à Ori et la volonté des feux follets pendant un mois entier pour seulement 1 $.

Les abonnés à Game Pass Ultimate peuvent y jouer sur Windows 10 et Xbox One dès maintenant, car Ultimate Pass couvre les deux plates-formes.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft sort un nouveau jeu sur Game Pass à côté de sa date de sortie – The Outer Worlds a été lancé avec une offre similaire à 1 $, et tous les titres Microsoft de première partie sont disponibles sur Game Pass dès le premier jour. Il semble que Microsoft gère ces offres parallèlement à la sortie des versions attendues, ce qui est un excellent moyen pour les gens de faire l’expérience de ces jeux à bas prix.

C’est une très bonne affaire si vous avez le temps de terminer le jeu en seulement un mois. Si vous parvenez à terminer le jeu avant la fin du mois, vous voudrez peut-être consulter la gamme de jeux auxquels vous avez également accès. N’oubliez pas que si vous ne vous désabonnez pas, le prix augmentera pour le mois prochain.

Ori et la volonté des feux follets est maintenant disponible sur PC et Xbox One. Pour en savoir plus sur nos réflexions sur Ori et la volonté des feux follets, rendez-vous sur notre critique et découvrez pourquoi elle a obtenu un score si élevé.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Ori et la volonté du boss des feux follets et gameplay d’exploration

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.