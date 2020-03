Ori et la volonté des feux follets seront-ils sur Nintendo Switch? – HITC

Microsoft

La perspective d’une sortie Nintendo Switch pour Ori et la volonté des feux follets a été discutée dans le passé par le directeur marketing de Xbox.

Ori et la volonté des feux follets sortira sur Xbox One et PC le 11 mars, et les critiques ont été formidables avec le surnom de candidat GOTY inspiré de Studio Ghibli. L’original ayant finalement fait son chemin vers la Nintendo Switch en 2019, de nombreux joueurs de Nintendo espèrent que cette suite magistrale fera de même.

Comme mentionné précédemment, Ori And The Blind Forest a fait son chemin vers la Nintendo Switch en septembre 2019. Et ce n’est pas le seul ancien Microsoft exclusif à avoir effectué la transition vers la console de Nintendo, Cuphead ayant également fait son retour en avril 2019.

Cependant, alors que ces deux exclusivités ont fait le pas des années après leurs débuts sur Xbox, il n’y a actuellement “aucun plan” pour Ori et la volonté des feux follets de suivre les traces de son frère aîné.

Ori et la volonté des feux follets seront-ils sur Nintendo Switch?

Non, Ori et la volonté des feux follets ne seront pas sur Nintendo Switch.

Ori et la volonté des feux follets seront exclusifs à Xbox One et PC lors de son lancement le 11 mars, et un port Nintendo Switch à l’avenir n’a pas été confirmé.

En parlant de la perspective de voir leurs exclusivités atterrir sur d’autres consoles, le directeur marketing de Xbox, Aaron Greenberg, aurait déclaré à MCV en août 2019 que les studios internes existants de Microsoft «se concentreront sur la création de jeux pour nos plateformes, et nous n’avons pas l’intention d’étendre notre des jeux exclusifs exclusifs à toutes les autres consoles »(via Gamepur).

Il a déclaré que Ori And The Blind Forest était sorti sur Nintendo Switch parce que c’était un désir de Moon Studios, mais que “les plans de Microsoft avec Ori And The Will Of The Wisps sont de le lancer exclusivement sur Xbox One et PC.”

La proclamation spécifique selon laquelle il n’est pas prévu d’autoriser leurs jeux exclusifs de première partie des studios internes à atterrir sur d’autres consoles jette immédiatement le doute sur une sortie de Nintendo Switch.

Cependant, Greenberg a spécifiquement noté que Moon Studios est un “studio externe indépendant”, il est donc toujours possible que la suite Ori puisse atterrir sur Switch quelques années plus tard, comme la forêt aveugle.

Pourtant, bien que cela soit possible, à ce moment-là, vous devriez simplement considérer Ori et la volonté des feux follets comme un jeu uniquement pour Xbox One et PC.

