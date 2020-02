Ori et la volonté des feux follets vous connecte à son monde d’une manière que son prédécesseur n’a pas

Ori and the Blind Forest de 2015 était une Metroidvania stellaire et imaginative qui se concentrait fortement sur un élément du sous-genre souvent laissé inexprimé: l’isolement. Après son ouverture tragique qui a préparé le terrain pour le voyage d’un esprit de forêt solitaire dans un monde dangereux, le jeu vous a connecté à son magnifique monde mélancolique et vous a poussé à affronter de front ses dangers cachés.

Avec le suivi à venir de Moon Studios, ce monde luxuriant et ce sens de l’échelle humble par rapport à l’original s’élargit. Ori and the Will of the Wisps se penche davantage sur le voyage introspectif du personnage titulaire, mais il se sent beaucoup moins solitaire cette fois-ci. Au lieu d’un petit groupe de personnages luttant pour survivre dans un monde en ruine, Will of the Wisps vous permet de vous connecter avec des habitants en dehors de la forêt de Nibel et d’apprendre comment Ori s’intègre dans le monde plus vaste. J’ai pu passer du temps à jouer aux heures d’ouverture de la prochaine aventure d’Ori tout en discutant avec Moon Studio de la façon dont le succès surprise du jeu original a ouvert la voie à la prochaine aventure.

Reprenant presque immédiatement après le jeu original, Will of the Wisps voit Ori et ses amis, y compris le gardien Naru et le charognard araignée Gumo, se rassembler pour élever le hibou de Kuro – l’unique héritier de l’antagoniste précédent. Alors que leur lien collectif se développe, Ori et le jeune hibou sont séparés de façon inattendue de leur maison et se retrouvent dans une nouvelle terre au-delà de la forêt de Nibel. Perdu dans un pays étranger, Ori devra gagner de nouveaux pouvoirs et amis pour les aider à vaincre une force maléfique croissante et à retrouver leur famille.

D’après les heures d’ouverture de Will of the Wisps, il était clair que la suite se rapprochait du style et du ton de l’original. Ce sens de la fantaisie et de l’envie de voyager qui ressemble à des films d’animation comme The Secret of NIMH et Princess Mononoke est de retour en force dans Will of the Wisps, et son atmosphère est beaucoup plus prononcée avec des environnements plus variés et colorés à explorer. Il y a aussi une plus grande attention aux détails lorsqu’il s’agit d’établir des traditions et d’introduire de nouveaux personnages, y compris la tribu Moki semblable à un singe qui aide Ori en cours de route. Le jeu original a adopté une approche modérée de sa narration, mais avec la suite, il y a plus de temps consacré à l’introduction de nouveaux alliés et à l’établissement d’un monde plus vaste, dont la forêt de Nibel n’est qu’une petite partie.

Selon le producteur principal de Moon Studios, Daniel Smith, l’équipe voulait rester proche de ce qui avait fonctionné, tout en préparant progressivement les joueurs à la grande aventure à venir.

“C’est vraiment intéressant que nous ayons pu capturer autant d’émotions lors du premier match avec seulement quatre personnages”, a déclaré Smith. “Nous avons décidé d’aller plus loin en termes de distribution de personnages. Non seulement il y a beaucoup plus dans le jeu qui ont aussi plus de contexte, mais ils ont aussi leurs propres histoires à raconter. De toutes les manières possibles, nous essayons d’élargir et de donner aux gens beaucoup plus d’Ori. La volonté des feux follets, en particulier, est trois fois la taille et l’échelle par rapport à l’original. C’est un jeu beaucoup plus grand, et je pense que c’est l’une des choses que les gens vont être excité à propos.”

À la manière de Metroidvania, vous commencerez avec un ensemble de compétences limité. Ce manque de pouvoir, ou la suppression de ce pouvoir, est un trope commun associé au sous-genre, où l’ascension de la force est ce qui rend finalement l’exploration du monde si satisfaisante. Will of the Wisps vous ramène rapidement à la vitesse, et dans la première heure, j’ai acquis le double saut, plusieurs compétences de combat, et même la compétence la plus emblématique du jeu original – le Bash – relativement rapidement. Will of the Wisps maintient cette boucle familière de combat, de plate-forme et d’exploration que l’original possédait. Pourtant, la suite met désormais davantage l’accent sur vous permettant de former votre propre style de jeu avec Ori, surtout en ce qui concerne le combat.

Avec la suite, le combat de base a été entièrement repensé, ce qui semble désormais moins répétitif et plus satisfaisant. Au lieu d’une seule attaque dédiée et d’un ensemble de mouvements de soutien, la suite vous donne un plus grand pool de capacités pour équiper l’esprit de la forêt. Avec la plus grande portée de Will of the Wisps, il existe d’autres moyens de développer et de bricoler votre propre croissance de puissance, qui comprend une variété de magasins pour acheter de nouvelles compétences et des améliorations pour renforcer les capacités d’Ori. Vous finirez par acquérir des compétences qui vous permettront d’évoquer des épées d’énergie, un arc, des sentinelles gardiennes qui attaquent les ennemis proches et d’autres mouvements de soutien qui peuvent être personnalisés à tout moment. Parallèlement à cela, un système de mise à niveau de style Hollow Knight se concentre sur les avantages équipables et les charmes d’amélioration des statistiques, qui complètent les capacités de pierre angulaire d’Ori en se concentrant sur le combat, la traversée et l’exploration.

Alors qu’Ori et la forêt aveugle comportaient une poignée de sauvegardes automatiques aux moments critiques, la sauvegarde de votre progression était principalement entre les mains du joueur dans les quelques points de sauvegarde dédiés ou avec Soul Link. Oublier de quitter un Soul Link après un jeu prolongé peut souvent entraîner un long retour à un enregistrement précédent. C’était une approche inhabituellement Souls-like de checkpointing qui a ajouté au ton éthéré de l’original, mais dans mes expériences, cela m’a laissé frustré par la facilité d’oublier d’enregistrer étant donné le rythme et l’échelle du jeu. Will of the Wisps, cependant, dispose d’un système de sauvegarde et de sauvegarde automatique plus traditionnel, qui élimine le souci d’avoir à garder une trace des sauvegardes et de la précieuse énergie d’Ori.

Ce que j’ai tellement apprécié du jeu original, c’est de connaître son monde coloré et exotique. Cela se sent particulièrement présent dans la plus grande diversité des lieux à visiter et des événements à découvrir de Will of the Wisps. L’un de mes moments préférés des heures d’ouverture a été d’explorer le Wellspring, un grand donjon en forme de tour qui tourne de l’intérieur – pour atteindre le sommet, vous devez esquiver les projectiles et terminer sa plate-forme perfide et en constante évolution. C’était un set-set passionnant, et beaucoup de ce qui rendait si amusant de participer était la présentation du jeu. Selon le compositeur Will of the Wisps, Gareth Coker, les visuels et la musique ont contribué à transmettre le sentiment de croissance que vous ressentirez tout au long de l’aventure.

“Le défi de faire une bande-son pour quelque chose d’aussi grand est que vous ne voulez pas que la musique ait l’impression de se répéter”, a déclaré Coker. “Dans un jeu aussi grand, vous devez vous assurer que le joueur a constamment l’impression de progresser. Nous vous avons donné de nouvelles capacités et de nouvelles choses à regarder, des scènes coupées pour vous faire sentir comme vous progressez- -pourquoi la musique ne peut-elle pas faire ça aussi? Une tendance dans ce genre de jeux est d’avoir une piste par environnement, peut-être deux si vous êtes chanceux. Tout au long du jeu, il y a ces petites choses qui aident le joueur à se sentir comme ils progressent. On n’a jamais l’impression que la musique est juste complètement aléatoire, elle est familière. Ce que je dirais, c’est que chaque environnement est comme une suite de morceaux de musique différents qui ont tous l’impression d’être ensemble. “

Bien qu’il y ait encore un élément de solitude dans le jeu, qui est inhérent au design Metroidvania, j’ai été surpris et heureux de voir que vous n’êtes, en fait, pas seul dans votre voyage. Comme Ori est plus capable de faire face aux menaces du nouveau monde, il finira par connaître et compter sur les tribus de la forêt. Cette approche de livre de contes pour démêler son histoire et le monde était un tel plaisir à voir, et je suis ravi de voir où il va après ses fantastiques heures d’ouverture.

Ori et la volonté des feux follets devrait sortir le 11 mars pour Xbox One et PC.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Ori et la volonté des feux follets – 20 premières minutes de jeu