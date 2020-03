Ori et la volonté du boss des feux follets et du gameplay d’exploration

Ori and the Will of the Wisps est la suite de l’un des titres Xbox One les plus acclamés de cette génération, Ori and the Blind Forest. Une fois de plus développée par Moon Studios, la suite vise à prendre le gameplay difficile de style Metroidvania du premier jeu et à l’étendre. La suite présente de nouvelles capacités de mouvement et, grâce à une variété de nouvelles armes, un combat élargi.

Bien sûr, ce que les gens ont vraiment répondu dans le premier jeu, c’est le magnifique style artistique et le monde. Il a également eu une histoire étonnamment émotionnelle grâce à ses personnages merveilleusement animés et sa bande-son sincère. Naturellement, les attentes pour le deuxième jeu sont très élevées et même si nous devrons attendre le lancement du jeu pour voir s’il est à la hauteur. Cependant, nous avons un échantillon de gameplay d’Ori et de la volonté des feux follets pour vous donner une première indication de la façon dont il se présente.

Dans la vidéo ci-dessus, nous nous dirigeons vers Kwolok’s Hollow et faisons de l’exploration, combattant les ennemis et résolvant des énigmes en cours de route. La vidéo culmine dans une bataille de boss et, dans son ensemble, devrait vous donner un bon avant-goût de l’expérience de jeu.

Ori et la volonté des feux follets devrait sortir sur Xbox One et PC le 11 mars.