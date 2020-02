Ori et le combat Will of the Wisps sont inspirés de Zelda, dit Xbox

Bien que l’attente d’Ori et de la volonté des feux follets ait été un peu plus longue que prévu, les développeurs de Moon Studios ont révélé que nous pouvons nous attendre à un jeu au moins trois fois plus grand que l’Ori original et la forêt aveugle, ainsi que un gameplay inspiré de The Legend of ZeldaEt que les fans seront plus que satisfaits.

Selon Daniel Smith, producteur de Xbox Games Studios, récemment interviewé par le site Metro, La volonté des feux follets sera trois fois plus grande, à l’échelle et à la portée, par rapport à la livraison d’origine. De même, plus de sidequest seront inclus qui élargiront les différentes histoires de ce monde et fourniront au joueur des heures supplémentaires dont ils apprécieront sans aucun doute. Voici ce que Smith a commenté:

«C’est absolument énorme. Nous avons eu beaucoup de plaisir à prendre la carte de la forêt aveugle et à la déplacer dans l’éditeur Unity, pour la faire entrer dans de petites parties du monde de Will of the Wisps. »

Quant au gameplay, Moon Studios prévoit d’apporter quelques modifications qui donneront une touche rafraîchissante au style de jeu rapide qui caractérise Ori. Pour commencer, l’arbre de puissance offrira un nouveau niveau de personnalisation, grâce au fait qu’il ne sera pas aussi linéaire que l’original.

Mais la chose la plus intéressante est que le système de combat est inspiré de jeux comme The Legend of Zelda. Cela est dû aux changements dans l’utilisation des compétences et des armes, ainsi qu’au combat rapproché. Selon Smith:

«Il y a une forte influence de Zelda cette fois. Et, par conséquent, les missions de la route dorée sont non seulement un peu plus non linéaires, mais vous pouvez également choisir d’obtenir une lame particulière à la place. Il y a maintenant des missions optionnelles et nous avons essayé de mettre beaucoup de personnalité dans les missions optionnelles. Nous avons considérablement élargi le casting de personnages et de nombreuses missions optionnelles ont un poids émotionnel pour eux. »

Quant aux autres détails de l’entretien, Daniel Smith a confirmé que les séquences de poursuite reviendront dans la suite, et sont inspirées de jeux comme Rayman Origins et Rayman Legends. De même, un peu plus des éléments RPG qui caractérisent la progression des titres de style metroidvania seront inclus.

Ori and the Will of the Wisps sera présenté le 11 mars 2020 sur Xbox One et PC, pour le moment il n’y a pas de nouvelles sur une version pour Nintendo Switch, bien qu’il ne soit pas exclu finalement de voir cette suite dans la console hybride. Heureusement, le jeu est déjà en phase d’or. De même, cette suite aura une édition de collection incroyable.

Via: Metro

.