Origins entre en prévente sur Switch avec une remise

Un nouveau jeu de puzzles filés par un complot d’aventure Il réchauffe les moteurs pour entrer bientôt dans l’eShop de la console Joy-Con, il est Adam’s Venture Origins, le remake HD des trois épisodes qui composent la saga du même nom, et qui devrait arriver pour le 29 mai. La bonne chose est que ceux qui sont plus que convaincus de vouloir mettre la main sur ce jeu l’ont déjà en prévente et ont droit à une remise de 10%, ce qui le laisse au prix de 35,99 € contre 39,99 € € qui en vaut généralement la peine. Embarquez pour une aventure fascinante qui se déroule dans les années 1920 au rythme effréné, explorez les ruines antiques et récupérez des artefacts mystérieux; Avec votre fidèle assistante Evelyn, nous devrons vaincre astucieusement la méchante compagnie Clairvaux.

L’éditeur Soedesco, connu pour avoir participé au lancement de nombreux autres titres tels que ELEA, Hammer Helm ou Xenon Racer, est celui qui s’occupe également de la publication de ce titre, dans lequel, suivant un style similaire à celui du Tomb Raider original, Nous devons explorer les ruines archéologiques complexes, bien que dans ce cas en mettant davantage l’accent sur les puzzles que sur l’action, contrairement à la saga avec Lara Croft. Vous avez ici la bande-annonce de présentation et un bref gameplay pour avoir une idée de ce que ce jeu d’aventure et de puzzle nous offre:

Bande-annonce de présentation d’Adam’s Venture Origins (Nintendo Switch)

Gameplay

