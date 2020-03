Other Ocean ne fonctionne PAS sur le remake de MediEvil 2

Si le remake de MediEvil 2 si cela se produit, ce ne sera pas du développeur Autre océan. L’étude derrière le remake de MediEvil sur PS4 apparemment, il ne travaille sur rien de lié à la franchise, comme l’a confirmé l’un de ses producteurs.

À travers Twitter, Jeff Nachbaur, producteur Autre Ocean Emeryville, a partagé les nouvelles:

Je sais que certaines personnes me suivent en raison de mon implication dans MediEvil. Vous devez savoir que nous ici à OOEmeryville ne travaillons plus sur rien MediEvil… bien que nous serions plus qu’heureux de le faire à nouveau (indice, indice, Sony ;-)). Nous sommes maintenant des fans passionnés comme le reste d’entre vous.

– Jeff Nachbaur (@nockeyworld) 4 mars 2020

«Je sais que certaines personnes me suivent en raison de mon implication dans MediEvil. Vous devez savoir qu’ici, dans Other Ocean Emeryville, nous ne travaillons sur rien de lié à MediEvil … bien que nous serions plus qu’heureux de le refaire (clin d’oeil, clin d’oeil, Sony ;-)). Pour l’instant, nous ne sommes que des fans passionnés comme le reste d’entre vous. »

Le mois dernier, une rumeur a couru que le remake de MediEvil 2 J’étais déjà en développement basé sur des tweets du compositeur du jeu, Andrew Barnabas Plus tard, Barnabas a précisé qu’il n’avait aucune information sur le développement d’une suite, et ces tweets de Nachbaur indiquent qu’il n’y a pas de plans futurs pour MediEvil, Du moins pas pour cette étude ou pour les personnes qui ont déjà été associées à la saga.

Source: Jeff Nachbaur

.