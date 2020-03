Other Ocean ne travaille pas sur un remake de MediEvil II

Quand Activision et les studios responsables ont été chargés de ramener Crash Bandicoot au moyen de remakes, obtenant un succès immédiat, il semblait qu’une porte avait été ouverte pour la nostalgie de quatre-vingt-dix et de nombreux fans de PlayStation étaient heureux d’annoncer qu’un remake de MediEvil serait fait réalité Cependant, l’aventure de Sir Daniel Fortesque s’est passée sans chagrin, ni gloire, et il semble que le retour de la suite soit en cause.

Un rapport de Gamingbolt a partagé les déclarations faites sur Twitter par Jeff Nachbaur, producteur de Other Ocean Emeryville, une étude qui était responsable du remake de MediEvil, autour du passage du deuxième épisode par le même processus. Selon le créateur, le studio n’est plus lié à la franchise, mais a reconnu que l’équipe souhaitait continuer à y travailler, il en a donc profité pour envoyer un signe de tête à Sony.

Nachbaur a également noté que le remake de MediEvil est son projet préféré jusqu’à présent et a reconnu tous ceux qui y ont participé. Enfin, il a précisé que tous les employés d’Autre Océan Emeryville sont de grands fans de Sir Daniel Fortesque et ont de grands projets pour la franchise, au cas où ils auraient à nouveau le contrôle.

#MediEvil est probablement la chose la plus préférée sur laquelle j’ai eu à travailler dans ma carrière. Je suis incroyablement fier de mon équipe et du travail qu’ils ont fait pour ressusciter un classique. Et si quelqu’un demande, oui … nous avons de grands projets pour les futures aventures de Dan si on leur en donne la chance!

– Jeff Nachbaur (@nockeyworld) 4 mars 2020

Le remake de MediEvil II n’aura-t-il plus lieu?

Il n’y a vraiment aucun élément pour garantir que tout est dit pour la franchise MediEvil, cependant, le premier remake a généré des opinions divisées par les critiques, alors que les fans l’ont très bien reçu, comme cela est enregistré dans les notes enregistrées dans Métacritique En tout cas, le remake de MediEvil ne s’est pas démarqué dans les ventes, même pas à ses débuts et cela pourrait être plus que suffisant pour ramener Sir Daniel Fortesque dans la crypte.

