Où attraper du poisson-filet dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Un guide pour savoir où et comment attraper du poisson-filet dans Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons est sorti depuis une semaine maintenant et déjà les gens regardent vers l’avenir avec un événement de Pâques à venir le mois prochain. Jusqu’à ce que le lapin de Pâques arrive sur votre île avec des œufs à ramasser, vous pouvez passer le temps en essayant de collecter un assortiment de poissons, y compris le poisson-chaîne très cher. Ici, vous découvrirez où et comment attraper cette bestiole prisée.

Il y a beaucoup de poissons que vous pouvez attraper dans Animal Crossing New Horizons à vendre et à donner à Blather pour son musée. Certains de ces poissons peuvent vous fournir beaucoup de cloches lorsqu’ils sont vendus à Tom Nook, donc – à notre avis – ils sont beaucoup plus faciles et valent plus que d’attraper des insectes (bien que visiter l’île de la tarentule soit un voyage d’horreur intéressant).

L’un des poissons les plus chers que vous pouvez attraper dans le jeu est le poisson-chaîne et ci-dessous, vous découvrirez où et comment.

Où attraper du poisson-filet dans Animal Crossing New Horizons

Vous pouvez attraper du poisson-chaîne dans Animal Crossing New Horizons depuis les rivières au sommet des falaises.

En plus d’apparaître dans des flaques d’eau sur les falaises, la seule heure de sortie du poisson-chaîne est entre 16h00 et 09h00.

Pour rendre les choses encore plus compliquées, elles n’apparaissent également que dans les mois suivants:

janvier

février

Mars

décembre

Afin d’attraper ce poisson et de l’ajouter à votre encyclopédie en jeu, vous aurez bien sûr besoin d’une échelle pour pouvoir réellement grimper sur votre île.

Il va sans dire que vous aurez également besoin d’une canne à pêche, et les appâts pour poissons seront également un outil utile.

Comment attraper du poisson-filet dans Animal Crossing New Horizons

Vous ne pouvez attraper le filamenteux dans Animal Crossing New Horizons qu’entre 16h00 et 09h00 au cours des mois susmentionnés.

Une fois que vous vous tenez à côté d’une rivière sur une falaise, vous voudrez utiliser des appâts de poisson pour tenter d’attirer une grande ombre plutôt qu’une minuscule.

Lorsqu’une grande ombre apparaît, lancez votre ligne de pêche devant elle pour qu’elle morde. N’appuyez sur A que lorsqu’il prend une bouchée appropriée par opposition à quelques grignotages.

L’essentiel est de ne pas devenir trop frustré et impatient car vous allez certainement attraper un tas d’autres poissons avant de finalement capturer le poisson-chaîne.

Prix ​​du poisson-chaîne Animal Crossing New Horizons

Un poisson-string dans Animal Crossing New Horizons se vend au prix de 15 000 cloches.

Cela en fait l’un des poissons les plus chers du jeu aux côtés du Dorado et de la Golden Trout.

Une fois que vous avez fait don d’un stringfish à Blather pour son musée, vous pouvez alors simplement vendre le reste que vous attrapez pour une bonne quantité de cloches.

