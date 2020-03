Où attraper le dindon zébré dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Un guide pour savoir où et comment attraper le dindon zébré dans Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons approche de la fin de son premier mois, ce qui signifie que les joueurs pourront bientôt participer aux événements de Pâques et du Jour de la Terre. Cependant, avec l’arrivée du mois d’avril, cela signifie également que certains poissons partiront alors qu’ils seront remplacés par d’autres. L’un de ces poissons que vous pourrez attraper est le dindon zébré et ici vous découvrirez où, quand et comment attraper ce petit poisson.

Vous pouvez consulter une liste des poissons quittant Animal Crossing New Horizons après mars, qui comprend les poissons à chaîne et les esturgeons. Avec eux disparaissant du jeu, vous ne pourrez naturellement pas les attraper jusqu’à leur retour ou à moins que vous ne voyagiez dans le temps.

Bien que vous ne puissiez pas attraper le poisson susmentionné, vous pourrez au moins récompenser de nouvelles grignoteuses telles que le dindon zébré.

Où attraper le dindon zébré dans Animal Crossing New Horizons

Vous pouvez attraper le poisson dinde zébré dans Animal Crossing New Horizons depuis la mer.

Le dindon zèbre apparaîtrait à tout moment de la journée, il ne devrait donc pas vous falloir trop de temps pour l’ajouter à votre musée Animal Crossing New Horizons.

Quant aux mois, il apparaît, les joueurs de l’hémisphère Nord peuvent l’attraper entre les mois d’avril et novembre, tandis que les joueurs de l’hémisphère Sud pourraient l’obtenir entre octobre et mai.

Comment attraper le dindon zébré dans Animal Crossing New Horizons

Vous pouvez attraper le dindon zébré dans Animal Crossing New Horizons en pêchant dans la mer à tout moment entre avril et novembre.

Pour accélérer le processus de capture du poisson-dinde zébré, vous voudrez disperser les appâts de poisson dans la mer et vous devrez également faire attention aux minuscules ombres uniquement.

Lorsqu’un petit poisson s’approche de votre ligne et commence à grignoter, vous ne souhaitez appuyer sur A que lorsqu’il prend une bouchée appropriée.

Une fois qu’il a mordu, vous n’avez pas besoin de marteler le bouton A car cela ne fait rien à part endommager votre console.

N’oubliez pas que vous n’attraperez pas toujours le poisson-dinde zébré que votre cœur désire, car vous pouvez attraper de la malbouffe et d’autres poissons avant de remporter le prix souhaité.

Quel est le prix de vente d’un poisson-dinde zébré dans Animal Crossing New Horizons?

Le prix de vente d’un poisson-dinde zébré dans Animal Crossing New Horizons est de 500 cloches.

Oui, ce sont des frais minimes par rapport au poisson-chaîne qui se vend à 15 000 cloches, mais vous voudrez toujours attraper le dindon zèbre pour l’ajouter à votre musée.

Dans les autres actualités, Comment résoudre: code d’erreur Disney Plus 83