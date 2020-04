Où attraper une tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Un guide pour savoir comment et où attraper une tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons de Nintendo est sorti depuis plus d’une semaine et son premier événement a commencé grâce à l’arrivée d’avril. Cela signifie que les fans peuvent participer à un tout nouvel événement Bunny Day jusqu’au 12, mais cela signifie également qu’il y a un tas de nouveaux poissons à attraper, comme la tortue serpentine. Si vous éprouvez des difficultés à attraper ce poisson précieux, vous découvrirez ici comment et où l’obtenir.

Comme mentionné précédemment, il y a un tas de nouveaux poissons à attraper en avril pour Animal Crossing New Horizons. Malheureusement, cela signifie également que certains comme l’esturgeon et le poisson-chaîne ont quitté les étangs, ce qui signifie que vous ne pouvez pas les obtenir avant leur retour ou à moins que vous ne voyagiez dans le temps (alias tricherie pour les plus sensibles).

Pour ceux d’entre vous qui recherchent spécifiquement la tortue serpentine à ajouter à votre musée, vous trouverez ci-dessous un guide pour savoir à quelle heure il apparaît et comment l’obtenir.

À quelle heure pouvez-vous attraper une tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons?

Le moment où vous pouvez attraper une tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons se situe entre 21h00 et 04h00.

Cela signifie que vous devez pêcher sous la couverture épaisse de l’obscurité malgré les dangers qui accompagnent les trempettes maigres de nuit ala Jaws.

En plus de ne pouvoir attraper la tortue serpentine que la nuit, vous ne pouvez également l’attraper que pendant les mois suivants pour l’hémisphère Nord:

avril

Peut

juin

juillet

août

septembre

octobre

Comment attraper la tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons

Vous pouvez attraper une tortue serpentine en pêchant dans une rivière dans Animal Crossing New Horizons.

N’oubliez pas qu’une tortue serpentine ne peut être capturée qu’entre 21h00 et 04h00, et n’oubliez pas d’apporter des appâts de poisson avec vous.

En ce qui concerne la taille des ombres, vous voudrez rechercher des poissons de taille moyenne plutôt que des poissons minuscules.

Une fois qu’un poisson de taille appropriée commence à grignoter votre ligne, appuyez uniquement sur A lorsqu’il prend une bouchée appropriée. Et non, vous n’avez pas besoin de marteler le bouton A après.

Vous n’attraperez pas toujours la tortue serpentine car vous pourriez attraper de la malbouffe et d’autres poissons, mais la stratégie ci-dessus est la façon dont vous finirez par la capturer et l’ajouter à votre musée.

Prix ​​de la tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons

Le prix de vente d’une tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons est de 5 000 cloches.

Le donner au musée lors de votre première capture est la chose la plus évidente à faire, mais lorsque vous en attraperez plus, vous voudrez tous les vendre aux Nooks pour le prix susmentionné.

