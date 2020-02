Où est le fusil de chasse légendaire en or? – HITC

Epic Games

Où est le fusil de chasse d’or légendaire dans la saison 2 de Fortnite?

La saison 2 de Fortnite a commencé et il y a un thème d’espionnage évident. Nous savions avant son lancement qu’il y aurait un fétiche avec de l’or et de l’espionnage, mais ce que nous ne savions pas, c’était que Deadpool de Marvel serait impliqué. Cependant, loin de la puissance star du plus grand super-héros Marvel classé R, de nombreux fans recherchent un fusil de chasse légendaire en or.

Il y a eu des demandes par le passé de plateformes telles que Reddit pour Epic Games pour inclure un fusil de chasse or et violet, mais maintenant il semble qu’il y ait un fusil de chasse légendaire en or caché dans Fortnite Saison 2.

Le problème est difficile à trouver.

Où est le fusil de chasse d’or légendaire à Fortnite

Le légendaire fusil de chasse en or de la saison 2 de Fortnite serait un ramassage rare sur Playground uniquement.

Au moment de l’écriture, le fusil de chasse légendaire en or n’est pas inclus dans le mode Battle Royale de Fortnite, vous ne le trouverez donc pas là-bas.

Bien que difficile et presque impossible à trouver avec de nombreuses personnes remettant en question son existence, le légendaire fusil de chasse en or a d’abord été capturé sur YouTube par Nourished (via Gaming Revolution).

Selon le YouTuber et ses commentaires, les statistiques des armes sont les suivantes:

100 dégâts – coup de corps

250 dégâts – headshot

En ce qui concerne un emplacement spécifique pour le fusil de chasse légendaire en or, il n’y en a malheureusement pas. YouTuber Nourished a seulement déclaré avoir trouvé l’arme dans un coffre normal.

C’est tout ce que l’on peut dire sur l’emplacement de l’arme rare à Fortnite. Il ne fait pas partie de Battle Royale pour le moment, et il ne serait inclus que dans Playground.

En plus de Nourished, vous pouvez également voir le légendaire fusil de chasse en or ramassé par YouTuber BCC Trolling.