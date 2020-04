Où est le téléchargement de l’application Facebook Gaming pour iOS? Il est désormais disponible sur Android! – HITC

Facebook

Ceux qui possèdent un iPhone se demandent où est le téléchargement de l’application de jeu Facebook pour iOS, car il est disponible pour Android.

Grâce à la pandémie de coronavirus et à tout le monde obligé de rester à l’intérieur, nos yeux sont plus que jamais rivés aux téléphones, il est donc logique que Facebook ait lancé son application de jeu sur Android avant sa sortie prévue en juin. Cependant, pour ceux qui possèdent un iPhone, les téléchargements pour iOS ne sont pas encore disponibles.

Twitch, YouTube et Mixer sont des plates-formes populaires pour lesquelles des dizaines de personnes regardent d’autres jouer à des jeux et diffuser, et Facebook Gaming serait un concurrent des trois. Et il est logique que l’application ait été lancée deux mois avant sa sortie initialement prévue car il n’y a pas de meilleur moment pour rendre les gens dépendants que lorsque nous sommes tous obligés de rester à l’intérieur et de coller à nos téléphones comme un sombre film dystopique de science-fiction se réaliser.

Si vous êtes intéressé par ce que propose l’application, vous trouverez ci-dessous comment la télécharger pour Android et quel est son statut actuel pour iOS.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Comment télécharger l’application Facebook Gaming sur Android

Passez au Google Play Store sur votre Android

Recherchez Facebook Gaming et cliquez sur Télécharger / Installer

Et c’est ainsi que vous obtenez l’application Facebook Gaming sur votre appareil Android.

Quant à l’application, elle vous permet de regarder des streamers sur votre téléphone tout en discutant avec la communauté.

Vous pouvez également jouer à un tas de jeux instantanés sans avoir à les télécharger au préalable, et il y aura des groupes de jeux que vous pourrez découvrir et vous connecter pour créer de nouveaux amis.

Un compte Facebook est indispensable pour vous connecter à l’application, vous devrez donc créer un profil si vous n’en avez pas déjà un.

Quand puis-je télécharger l’application Facebook Gaming sur iPhone?

Facebook aurait prévu de publier son application de jeu sur iOS à télécharger une fois approuvée par Apple.

Il n’y a pas de date à laquelle les utilisateurs d’iPhone pourront télécharger l’application Facebook Gaming, mais j’espère que cela ne sera pas trop long pour ceux qui sont intéressés par ce qu’elle offre.

En attendant, les utilisateurs iOS peuvent passer le temps en regardant des flux / vidéos sur les goûts de Mixer, Twitch et YouTube.

Dans d’autres nouvelles, Minecraft: la version bêta de RTX sera-t-elle disponible sur Java Edition? Téléchargez les textures photoréalistes de Realism Mats!