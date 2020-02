Où est Xur aujourd’hui? Emplacement et objets du vendeur Destiny 2 Exotics (28 février-3 mars)

La saison de l’aube est presque terminée, et nous savons maintenant à quoi s’attendre de la prochaine saison de contenu de Destiny 2, la saison des dignes. Bungie a confirmé le retour des Trials d’Osiris, ce qui signifie que c’est le moment idéal pour remplir votre collection Exotic, vous êtes donc prêt à relever le plus grand défi du Crucible à son retour le 13 mars (en particulier parce que Bungie prévoit une arme semble-t-il). Xur est de retour ce week-end pour vous aider avec une poignée d’exotiques pour vous aider à obtenir ce que vous manquez. Voici où le trouver et ce qu’il offre.

Xur est situé à La tour en ce moment, dans le Hangar zone. Son arme exotique cette semaine est Sunshot. Les titans peuvent obtenir Dunemarchers armure de jambe; Les démonistes peuvent acheter le Oeil d’un autre monde casque; et les chasseurs ont Aeon Swift gantelets sur l’offre.

Emplacement Xur

Dirigez-vous vers la Tour pour trouver Xur ce week-end. Vous voudrez vous diriger vers le côté du Hangar et vous tourner vers l’extrémité nord de la zone à votre arrivée. Dirigez-vous vers le bord de la tour et montez les escaliers sur une passerelle pour trouver Xur traîner dans un coin.

Inventaire Xur

Pour une arme cette semaine, Xur propose Sunshot, un vieux canon à main de secours qui reste assez fiable. Le puissant pistolet à munitions spéciales tire des obus explosifs qui sont excellents en PvE et en PvP, avec le bonus Crucible supplémentaire de marquer toutes les cibles endommagées par l’explosion.

Si les marchandises de Xur ne sont pas convaincantes, vous pouvez toujours lancer les dés sur l’Engram Fated coûteux qu’il apporte avec lui. Cela vous donne un seul exotique parmi le pool limité de ceux que vous n’avez pas encore gagnés, pour le prix de 97 fragments légendaires. S’il vous manque quelque chose dans votre collection et que vous le souhaitez le plus tôt possible, cela peut être une bonne affaire – à partir de la saison de l’aube, tous les engrammes exotiques sont des engrammes condamnés, mais vous devrez augmenter votre niveau Season Pass ou attendez une goutte au hasard pour en obtenir. Assurez-vous de l’acheter sur le personnage qui manque l’Exotique et notez que vous ne pouvez en obtenir qu’un par semaine, alors choisissez judicieusement lequel de vos personnages achète. Si vous êtes un joueur PC ou Xbox One profitant de la sauvegarde croisée, vous pouvez désormais également obtenir Wavesplitter de Fated Engram, car il n’est plus exclusif à PS4.

Gamme d’articles Xur (28 février-3 mars)

Sunshot (canon à main exotique) Dunemarchers (armure de jambe de Titan exotique) Eye of Another World (casque de démoniste exotique) Aeon Swift (gantelets de chasseur exotique)

Sunshot

Sunshot est un puissant canon à main qui élimine les explosions, ce qui lui donne beaucoup d’utilité. Vous le verrez souvent apparaître dans le creuset car il peut faire beaucoup de dégâts et tirer assez rapidement, avec en prime des munitions explosives qui peuvent endommager plusieurs adversaires à la fois. Vous obtenez une deuxième explosion en tuant avec Sunshot pour encore plus de dégâts d’éclaboussures. Les dégâts d’explosion mettent également en évidence les cibles, donc si vous tirez sur une foule, vous pouvez blesser de nombreux adversaires à la fois tout en obtenant des informations de suivi utiles. Faire exploser des méchants est également très bien en PvE, ce qui fait de Sunshot une arme pratique dans la plupart des scénarios.

Dunemarchers (Titan)

Les Dunemarchers sont destinés aux Titans qui aiment la vitesse et les attaques de mêlée. L’armure de jambe augmente votre vitesse de sprint, et plus vous courez, plus vous accumulez une charge statique. Frappez quelqu’un avec une attaque de mêlée et vous libérerez cette énergie d’arc statique, qui sera ensuite enchaînée à d’autres ennemis proches. Si vous aimez frapper des gens en PvE ou en PvP, essayez Dunemarchers.

Statistiques:

Mobilité: 13 Résilience: 7 Récupération: 6 Discipline: 6 Intellect: 6 Force: 12 Total: 50

Oeil d’un autre monde (démoniste)

Un autre exotique utile pour le creuset, Eye of Another World aide les démonistes à verrouiller rapidement les ennemis. Il met en évidence les cibles prioritaires pour vous aider à cibler les ennemis. Plus utile, cependant, est le fait que les exotiques améliorent la régénération de vos capacités, vous aidant à obtenir rapidement plus de grenades, de frappes en mêlée et de failles. Et comme Xur Exotics va, celui-ci a de très bons chiffres de statistiques avec un total de 52.

Statistiques:

Mobilité: 6Résilience: 6Récupération: 14Discipline: 12Intellect: 2Force: 12Total: 52

Aeon Swift (Chasseur)

Le culte Hunter Aeon Exotic est tout au sujet du soutien de l’équipe. À chaque fois que vous êtes près d’alliés, l’exécution d’une esquive donnera de l’énergie à la grenade aux démonistes, à l’esquive aux chasseurs et à la mêlée aux titans. Si votre équipe porte également Aeon Exotics, elle reçoit un coup de pouce encore plus important (mais malheureusement, personne ne les utilise).

Statistiques:

Mobilité: 11 Résilience: 3 Récupération: 11 Discipline: 6 Intelligence: 6 Force: 10 Total: 47

