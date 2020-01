Où est Xur? Destiny 2 Exotics Location and Item Rolls (3-7 janvier)

La visite de ce week-end par le vendeur de week-end Xur dans Destiny 2 marque le tout premier de la nouvelle année. Comme d’habitude, Xur apporte une foule d’exotiques qui peuvent vous aider à remplir votre collection pour obtenir des avantages dans les activités PvE et PvP, ainsi qu’un engramme Fated pratique pour vous procurer un élément que vous n’avez pas déjà et qui n’est pas dans son inventaire .

Si vous organisez des activités pour améliorer vos obélisques de cadran solaire ou pour compléter des friandises au four pour The Dawning, visiter Xur peut être un excellent moyen de vous procurer de nouveaux objets qui peuvent vous aider. Pendant que vous y êtes, assurez-vous de consulter notre guide de recettes Dawning pour vous aider à préparer toutes les friandises dont vous avez besoin pour déverrouiller le moineau exotique de l’événement des Fêtes. Voici où trouver Xur à partir d’aujourd’hui jusqu’à la réinitialisation hebdomadaire du 7 janvier et quels articles sont dans son inventaire.

Emplacement Xur

Xur est situé sur Io dans la cicatrice du géant zone Cette fin de semaine. Il offre Seigneur des loups comme son arme exotique. Pour les chasseurs, Xur a ST0MP-EE5 armure de jambe; pour Titans, c’est Dunemarchers armure de jambe; et pour les démonistes, vous pouvez obtenir Alchimie Sanguine Armure de poitrine.

Pour trouver l’emplacement de Xur, apparaissez dans la zone de transmission de la cicatrice géante, puis montez votre moineau vers le nord à travers l’arcade. Dirigez-vous vers le côté gauche de la zone et cherchez une grotte encastrée dans le mur. Xur traîne à l’intérieur.

Inventaire Xur

L’inventaire que Xur apporte au système solaire ce week-end n’est pas trop impressionnant, bien qu’il porte un élément de deuxième année dans Lord of Wolves. Si vous ne l’avez pas, le fusil de chasse est toujours un outil puissant dans le Creuset, bien que la période pendant laquelle il était presque imparable et utilisé par tout le monde soit révolue depuis longtemps, grâce à un patch de Bungie. Pour les chasseurs, les bottes ST0MP-EE5 sont également indispensables pour certaines activités de plate-forme plus difficiles, alors profitez-en pour les accrocher si elles ne sont pas déjà dans votre collection.

Si les marchandises de Xur ne sont pas convaincantes, vous pouvez toujours lancer les dés sur l’Engram Fated coûteux qu’il apporte avec lui. Cela vous donne un seul exotique parmi le pool limité de ceux que vous n’avez pas encore gagnés, pour le prix de 97 fragments légendaires. S’il y a quelque chose qui vous manque dans votre collection et que vous le voulez plus tôt que tard, cela peut être une bonne affaire – à partir de la saison de l’aube, tous les engrammes exotiques sont des engrammes destinés, mais vous devrez augmenter votre niveau Season Pass ou attendez une goutte au hasard pour en obtenir. Assurez-vous de l’acheter sur le personnage qui manque l’Exotique, et notez que vous ne pouvez en obtenir qu’un par semaine, alors choisissez judicieusement lequel de vos personnages achète. Si vous êtes un joueur PC ou Xbox One profitant de la sauvegarde croisée, vous pouvez désormais également obtenir Wavesplitter de Fated Engram, car il n’est plus exclusif à PS4.

Gamme d’articles Xur (3-7 janvier)

Lord of Wolves (fusil de chasse exotique) ST0MP-EE5 (armure de jambe de chasseur exotique) Dunemarchers (armure de jambe de Titan exotique) Sanguine Alchemy (armure de poitrine de démoniste exotique)

Seigneur des loups

Lord of Wolves est un fusil de chasse qui peut faire des tonnes de dégâts avec son mode rafale, ce qui le rend idéal pour le PvP.

Il n’y a pas si longtemps, Lord of Wolves dominait le Creuset, mais Bungie a depuis ajusté le pistolet pour le rendre moins dominant dans les activités PvP. C’est toujours une arme très pratique, cependant, grâce à ses deux modes de tir. Le taux de tir standard est similaire à la plupart des fusils de chasse, tout en maintenant le bouton de rechargement passe en mode Release the Wolves, qui déclenche une rafale de fusil de chasse plus longue et plus puissante de plusieurs coups. Pensez-y comme un fusil de chasse qui tire comme un fusil à fusion – ce qui le rend assez dévastateur.

ST0MP-EE5 (Hunter)

Si vous avez des sauts tactiles pour faire ST0MP-EE5 sont un must.

Bien qu’elles soient parmi les plus anciennes armures exotiques de Destiny 2, pour les chasseurs, les bottes ST0MP-EE5 sont un must. Ils augmentent votre vitesse de sprint, la distance de glissement et la hauteur de saut, ce qui les rend phénoménaux pour les zones de plate-forme difficiles présentées dans The Whisper ou Pit of Heresy. Ces bonus de mobilité peuvent également les rendre excellents dans les situations PvP. Mettez ces bottes dans votre rotation si vous ne l’avez pas déjà fait.

Statistiques:

Mobilité: 18Résilience: 6Récupération: 2Discipline: 10Intellect: 6Résistance: 6Total: 48

Dunemarchers (Titan)

Le sprint rend votre mêlée plus puissante avec les Dunemarchers équipés.

Ce ne sont pas seulement les chasseurs qui peuvent profiter d’un exotique qui les rend plus rapides; Les Titans améliorent également leur mobilité avec Dunemarchers. Ces bottes augmentent votre vitesse de sprint, mais avec un bonus violent – le sprint accumule une charge statique que vous pouvez libérer sur les ennemis lorsque vous les mêlez. Frapper un ennemi avec une charge accumulée enchaînera la foudre à ses alliés proches.

Statistiques:

Mobilité: 13 Résilience: 7 Récupération: 6 Discipline: 6 Intellect: 6 Force: 12 Total: 50

Alchimie sanguinaire (démoniste)

L’un des quelques Warlock Exotics qui alimentent vos Failles, Sanguine Alchemy peut vous aider, vous et vos coéquipiers, à être plus efficaces.

Il existe plusieurs Exotiques qui augmentent les Failles de démoniste, selon les effets dont vous avez besoin pour une situation donnée. Sanguine Alchemy vous donne, ainsi qu’à vos coéquipiers, des “sens aiguisés” lorsque vous vous tenez dans les Failles. Cet effet maintient votre radar même lorsque vous visez et marque de puissants ennemis, vous permettant de les voir même lorsqu’ils ne sont pas dans votre champ de vision direct.

Statistiques:

Mobilité: 12Résilience: 7Récupération: 8Discipline: 6Intellect: 12Résistance: 6Total: 51

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Destiny 2 Season Of Dawn | GameSpot Live

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.