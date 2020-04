Où est Xur In Destiny 2 aujourd’hui? Lieu et objets exotiques (10-14 avril)

La saison actuelle de Destiny 2 continue de progresser, mais peu importe ce qui se passe à l’intérieur ou à l’extérieur du jeu, une constante est l’apparition du week-end de Xur. Le vendeur est à nouveau ici avec une liste d’articles exotiques à vendre – voici où trouver Xur et quelle arme et armure exotiques qu’il a à vendre d’ici la réinitialisation hebdomadaire du 14 avril.

Emplacement Xur

Maintenant, Xur est situé sur Titan. Dirigez-vous vers la zone d’atterrissage de Rig, puis dirigez-vous vers l’est, en direction de la frappe de chanson de Savathun que vous devriez voir sur la carte. Une fois que vous avez traversé la zone avec un toit, dirigez-vous vers la gauche et descendez vers la passerelle juste en dessous de vous. Xur attend à l’intérieur d’une pièce sombre; vous devriez l’entendre marmonner à propos des Neuf une fois que vous serez proche de lui.

L’emplacement de Xur sur Titan

Articles exotiques Xur

Cette semaine, Xur a un fusil éclaireur exotique de Curse of Osiris – le lapin de jade – une armure de poitrine pour les chasseurs et les titans, et un ensemble d’armure de jambe pour les démonistes. Aucune si elle est plus récente que l’extension Réprouvée, bien que Xur vend également un engramme exotique qui se décryptera en un objet que vous ne possédez pas déjà à partir d’un pool limité d’exotiques. Il a également la carte de défi Five of Swords, qui vous permet d’activer des modificateurs pour Nightfall Strikes.

Engramme exotique – 97 éclats légendairesLapin de jade – 29 éclats légendairesLe sixième coyote – 23 éclats légendairesCœur de feu de joie – 23 éclats légendairesGeomag Stabilisateurs – 23 éclats légendairesCinq épées – gratuit

Le lapin de jade (fusil éclaireur)

Le lapin de jade

La caractéristique clé du fusil éclaireur Jade Rabbit est l’avantage Fate of All Fools. En atterrissant des coups de corps, vous gagnerez des dégâts supplémentaires sur le prochain coup de précision que vous frapperez, et vous récupérerez des munitions dans le magazine.

Le sixième coyote (armure de poitrine de chasseur)

Le sixième coyote

Le Sixième Coyote offre un avantage assez simple mais utile: Double Dodge. Comme son nom l’indique, cela confère aux chasseurs une charge supplémentaire d’esquive, vous permettant de vous mettre hors de danger (ou de tirer parti d’autres utilisations de l’esquive) plus souvent.

Rouleaux de statistiques:

Mobilité – 11Résilience – 7Récupération – 7Discipline – 10Intellect – 6Strength – 6Total – 47

Hallowfire Heart (armure de poitrine Titan)

Coeur Hallowfire

En plus d’avoir l’air cool – vous semblerez avoir un feu qui fait rage dans votre torse – Hallowfire Heart offre de beaux avantages, à condition que vous ayez une sous-classe solaire équipée. Sunfire Furnace augmente le taux de recharge des capacités solaires, et l’effet est encore amélioré lorsque votre Super est chargé, le rendant parfait si vous êtes le type de joueur à conserver votre Super au bon moment.

Rouleaux de statistiques:

Mobilité – 8Résilience – 7Récupération – 10Discipline – 6Intellect – 12Strength – 6Total – 49

Stabilisateurs Geomag (armure de jambe Warlock)

Stabilisateurs Geomag

Comme avec Hallowfire Heart, les stabilisateurs Geomag ont une utilisation très spécifique – vous devrez utiliser Chaos Reach pour en avoir une réelle utilisation. Lorsque votre super énergie est proche d’être pleine avec Chaos Reach équipée, vous pouvez sprinter pour terminer de remplir la barre. Une fois que vous avez déclenché l’attaque, infliger des dégâts augmente la durée du Super.

Rouleaux de statistiques:

Mobilité – 12Résilience – 7Récupération – 8Discipline – 6Intellect – 10Strength – 6Total – 49

