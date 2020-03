Où obtenez-vous des navets dans Animal Crossing New Horizons? – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur les endroits à acheter et comment acheter des navets dans Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons approche de la fin de son premier mois, ce qui signifie que les joueurs pourront bientôt participer aux prochains événements de Pâques et du Jour de la Terre. Cependant, en dehors de ces événements, vous découvrirez ici où acheter et comment acheter des navets, ainsi que comment les vendre avant qu’ils ne se gâtent et deviennent pourris.

Les navets ont été achetés à Joan dans les précédents jeux Animal Crossing, mais dans New Horizons, vous les achetez plutôt à sa petite-fille, Daisy Mae. Une fois que vous les avez achetés, l’objectif est d’essayer ensuite de les vendre à un prix décent afin de réaliser un profit.

Cependant, vous devez savoir quand et où acheter des navets, et vous devez également savoir comment les vendre avant qu’ils ne pourrissent et ne se gâtent.

À quelle heure pouvez-vous acheter des navets dans Animal Crossing New Horizons?

Le seul moment où vous pouvez acheter des navets dans Animal Crossing New Horizons se situe entre 05h00 et midi le dimanche.

Daisy Mae visitera votre île Animal Crossing New Horizons entre le temps susmentionné et elle viendra avec un tas de navets au sommet de sa tête.

Et oui, c’est la petite chose la plus mignonne.

Quels sont les prix des navets dans Animal Crossing New Horizons?

Il n’y a pas de prix fixes pour les navets dans Animal Crossing New Horizons.

Une fois que vous en avez acheté chez Daisy Mae, c’est à vous de vendre les navets au meilleur prix possible.

Vous les vendez en visitant les Nooks dans la boutique Cranny et vous devez savoir que les prix diffèrent avant et après 12h00. Cela signifie que vous disposez de deux créneaux horaires disponibles par jour pour essayer de vendre à un prix aussi élevé que possible.

Cependant, vous devez savoir à l’avance que vous ne pouvez pas conserver les navets dans votre inventaire pour toujours car ils finiront par se gâter.

Quand les navets se gâtent et pourrissent dans Animal Crossing New Horizons?

Vos navets se gâteront et pourriront si vous ne les vendez pas aux Nooks avant dimanche dans Animal Crossing New Horizons.

Cela signifie que vous n’avez qu’une semaine pour vendre les navets après les avoir achetés.

Il est préférable de rejeter les offres des Nooks si elles semblent incroyablement basses, en attendant, il est préférable de les vendre si l’offre semble juste ou élevée.

Cependant, c’est surtout un pari car vous pourriez recevoir une offre plus élevée lundi par rapport à jeudi.

Pouvez-vous utiliser le voyage dans le temps pour acheter et vendre des navets dans Animal Crossing New Horizons?

Vous pouvez utiliser le voyage dans le temps pour acheter et vendre rapidement des navets dans Animal Crossing New Horizons.

Le voyage dans le temps peut être utilisé pour procéder au dimanche où acheter les navets, et vous pouvez alors sauter des heures et des jours pour obtenir des offres de plus en plus basses des Nooks.

Cependant, bien que nous ne considérions pas la méthode Back To The Future comme de la triche, nous ne recommandons pas de voyager dans le temps uniquement pour les navets, car ce n’est pas amusant.

Oui, il existe des guides ailleurs sur la façon d’exploiter le temps en voyageant avec des navets pour fabriquer des millions de cloches, mais nous ne recommanderions pas le broyage car il élimine beaucoup de plaisir du jeu.