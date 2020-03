Où obtenir des piquets de billes dans Animal Crossing New Horizons pour fabriquer le kit de construction de ponts – HITC

Un guide pour savoir où obtenir des pieux de bûches dans Animal Crossing New Horizons pour fabriquer le kit de construction de ponts.

Animal Crossing New Horizons est le plus grand lancement de Nintendo Switch jamais enregistré dans les palmarès des ventes au Royaume-Uni. C’est à la fois une indication de la popularité incroyable de la série ainsi qu’un moyen de savoir combien de personnes l’utilisent comme forme d’évasion tout en restant isolé. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous avez acheté la dernière tranche, vous découvrirez ici où trouver des piquets de bois afin de pouvoir fabriquer un pont pour traverser les rivières.

Il y a beaucoup à faire dans Animal Crossing New Horizons, de la pêche à l’achat de billets pour Nook Miles, vous pouvez donc voler vers des îles mystérieuses et visiter celles de vos amis. Non seulement cela, mais vous pouvez également décorer votre île avec des mèmes et des images d’anime.

Cependant, vous ne pouvez pas explorer toute l’étendue de votre île avant d’avoir obtenu et fabriqué certains outils. Et obtenir des piquets de bois pour fabriquer le kit de construction de ponts est une façon de traverser les rivières dès le début.

Où obtenir des piquets de bois dans Animal Crossing New Horizons

Vous obtenez des enjeux de journal dans la section des recettes de bricolage dans Animal Crossing New Horizons.

Donc, plutôt que de vous demander où trouver des piquets de bois éparpillés sur votre île, vous devez plutôt les fabriquer à partir de la section de fabrication à l’intérieur de la tente des services aux résidents.

Afin de fabriquer des piquets de bois, tout ce que vous avez à faire est de rassembler trois morceaux de bois, alors commencez simplement à vous balancer sur les arbres avec la hache fragile.

Comment fabriquer le kit de construction de ponts dans Animal Crossing New Horizons

Pour fabriquer le kit de construction de pont, vous avez besoin des matériaux Animal Crossing New Horizons suivants:

Quatre piquets de bois

Quatre morceaux d’argile

Quatre morceaux de pierre

Nous avons déjà mentionné comment obtenir des piquets de bûches dans Animal Crossing New Horizons, alors maintenant tout ce que vous devez savoir, c’est comment obtenir quatre morceaux d’argile et de pierre.

Afin d’obtenir ces matériaux d’artisanat nécessaires, tout ce que vous avez à faire est de frapper les pierres autour de votre île avec une hache fragile ou une hache en pierre.

Cela se traduira par de nombreuses gouttes de pierre et d’argile, vous devriez donc être en mesure de construire un kit de construction de pont le plus tôt possible.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.

