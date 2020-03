Où pré-commander PC Engine / TurboGrafx-16 Mini – Guide

Mise à jour [Wed 18th Mar, 2020]: Suite à la nouvelle plutôt décevante que le coronavirus a interrompu l’expédition et la production, l’adorable PC Engine Mini japonais blanc est maintenant disponible à la commande auprès de Play Asia. Nous ne savons pas combien de stock le détaillant en ligne a, alors vous feriez mieux d’agir rapidement!

Suite à la nouvelle choquante que Konami prévoit de sortir une console PC Engine Mini (TurboGrafx-16 pour nos lecteurs américains), nous attendons avec impatience de claquer une précommande car nous sommes sûrs que ceux-ci se vendront plus rapidement que l’original NES Mini en raison d’un approvisionnement limité au lancement.

Amazon UK répertorie maintenant la précommande pour le PC Engine CoreGrafx Mini au prix de 99,99 £ et il est actuellement prévu de le livrer le 19 mars 2020. C’est charmant, mais ne vous inquiétez pas si vous êtes jaloux du moteur PC le plus attrayant version – qui peut également être précommandée, à condition de savoir comment passer une commande sur Amazon Japon. Et si cela ne suffisait pas, le US TurboGrafx-16 Mini peut également être précommandé sur Amazon US également pour 99,99 $.

Lequel des trois choisirons-nous? La bonne réponse est, bien sûr, tout ce qui précède, bien que notre solde bancaire soit encore sous le choc après avoir été touché par le Sega Genesis / Mega Drive Mini. Ce mini PC Engine nous appelle, bien qu’il ne soit pas beaucoup plus petit que la console d’origine.

Si Amazon Japon s’avère difficile à naviguer, nous avons également ajouté des liens Play Asia, bien qu’ils ne soient pas pleinement actifs au moment de la rédaction. N’oubliez pas de vérifier pour les attraper une fois qu’ils sont opérationnels.

Faites-nous savoir si vous prévoyez de prendre l’un de ces ravissants délices rétro avec un commentaire ci-dessous.

