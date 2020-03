Où se terminera le remake de Final Fantasy VII? Combien de pièces va sortir Square Enix? – HITC

De nombreux fans de Square Enix se demandent où se terminera le remake de Final Fantasy VII et combien de parties devraient être publiées.

Le remake de Final Fantasy VII est l’un des jeux les plus attendus de 2020. Il y a une démo que vous pouvez maintenant voir sur le PSN Store avant son lancement en avril, et il est sûr de dire que les visuels et le système de combat unique réussissent tous deux à lui donner une sensation de marque Nouveau. Cependant, avant son lancement, beaucoup de fans sont confus quant à la fin de la première partie et au nombre d’épisodes prévus.

Le remake de Final Fantasy VII de Square Enix a été annoncé en 2015 dans un format épisodique. Certains fans ont naturellement critiqué la décision lors de sa première annonce, mais maintenant tout le monde est impatient de jouer au jeu.

Pourtant, en même temps, la première partie coûtera le prix standard d’un titre AAA complet, il est donc compréhensible que certains fans et noobs de Final Fantasy continuent de vouloir savoir où se terminera la première partie et combien d’épisodes sont prévus.

Où se termine le remake de Final Fantasy VII?

La première partie du remake de Final Fantasy VII se terminera avec Cloud et ses compagnons quittant Midgar.

Pour éviter les spoilers et autres, tout ce que vous devez savoir, c’est que la première partie du remake de Final Fantasy VII aura lieu uniquement dans la ville inspirée du steampunk de Midgar.

Dans le cas où vous êtes un fan de Final Fantasy qui craint que ce ne soit pas une portion suffisamment importante pour justifier son prix, Tetsuya Normura a précédemment déclaré que les fans ne devraient pas s’inquiéter car “la densité et le volume” seront excellents.

Malheureusement, nous ne savons pas précisément combien de temps durera la première partie en ce qui concerne le nombre d’heures de contenu qu’il comprendra. Dans le même temps, vous n’avez pas à craindre que cela dure de quatre à six heures, car vous ne quitterez pas Midgar aussi rapidement que dans l’original.

Bien que nous ne sachions pas précisément combien d’heures cela prendra à peu près pour terminer la première partie, le directeur original du jeu et maintenant producteur, Yoshinori Kitase, a déclaré à Game Informer en 2019 «qu’il aura la même quantité de contenu qu’un jeu principal “.

Final Fantasy VII Remake – combien de parties / épisodes y aura-t-il?

Square Enix n’a pas annoncé le nombre de parties / épisodes qu’il y aura pour le remake de Final Fantasy VII.

Nous savons que la première partie sort le 10 avril et Square Enix travaille déjà sur la deuxième partie, mais au-delà de cela, personne ne le sait. Square Enix a déclaré en 2019 qu’ils ne savaient même pas.

Il est également difficile de savoir quand cette deuxième partie sera publiée, mais tout le monde espère sans aucun doute 2021.

Certains fans craindront que le nombre de parties ne soit clair, et Kotaku a également partagé ses inquiétudes quant au fait de ne pas savoir combien d’années il faudrait pour pouvoir jouer l’expérience complète:

“Mais la transformation d’un boss de tutoriel en super-arme Shinra est aussi un rappel qu’à la fin de ce premier épisode de Final Fantasy VII Remake, nous n’aurons vu qu’une partie de l’intrigue tentaculaire du jeu.”

Le jeu d’origine compte plus de 30 boss – si le second est maintenant un robot bête d’élite qui doit être falsifié avant de pouvoir le vaincre, à quoi ressemblera-t-il lorsque nous arriverons à Jenova, ou Ruby Weapon, ou même Sephiroth? Combien d’années faudra-t-il avant que nous puissions jouer à tout le jeu? »

Bien que la première partie de Final Fantasy VII Remake soit apparemment aussi grande qu’une entrée principale de la série, il est certes difficile de devenir trop excité quand il ne s’agit que d’une fraction de l’intrigue complète.

Cependant, au lieu de vous inquiéter que des années soient nécessaires, essayons de tout consommer une étape à la fois.

