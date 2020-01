Où sont les food trucks à Fortnite? Voici comment les trouver tous rapidement! – HITC

Un guide pour savoir où trouver les camions de nourriture à Fortnite pour les défis Remedy vs Toxin.

Malgré les streamers Twitch célèbres tels que Ninja se plaignant que Fortnite n’est plus amusant à jouer, le jeu a toujours une communauté massive avec des dizaines de personnes qui y jouent quotidiennement. Après la clôture de son événement Winterfest, les défis des heures supplémentaires sont arrivés, et l’une de ses nombreuses missions comprend la recherche de trois camions de restauration. Dans cet article, vous découvrirez où ils se trouvent.

Les défis Remedy vs Toxin pour Fortnite Chapter 2 ont été révélés, et ils incluent des objectifs tels que gagner trois médailles d’argent de survivant ainsi que rechercher des coffres à sept points de repère différents.

Bien qu’il s’agisse d’objectifs, vous pourrez trouver des guides ailleurs assez tôt, ci-dessous, vous découvrirez les endroits où trouver trois food trucks le plus rapidement possible.

Où sont les food trucks à Fortnite?

Il y a quatre camions de restauration à Fortnite et ils peuvent être trouvés près de Pleasant Park, Salty Springs, Lazy Lake et Retail Row.

Ces quatre camions de restauration à Fortnite s’appellent Durr Burger, Fork Knife, Snow Cones et Pizza Pit.

Une fois que vous avez trouvé ces différents food trucks, il vous suffit de les approcher pour atteindre l’objectif. N’oubliez pas qu’il vous suffit d’en trouver trois plutôt que le montant total de quatre.

En plus d’avoir seulement besoin d’en trouver trois, vous n’avez pas non plus besoin de découvrir et de vous aventurer dans tous leurs allées et venues en une seule compétition.

Vous pouvez trouver les emplacements pour trouver les camions de nourriture Fortnite ci-dessous:

Dès que vous aurez terminé le défi, que ce soit en un match ou plus de trois, vous serez récompensé avec 52 000 XP et l’objectif sera marqué comme terminé.