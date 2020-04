Où sont toutes les têtes géantes d’Astro dans Fortnite? Comment les rebondir! – HITC

Un guide pour savoir où trouver et comment rebondir sur toutes les têtes géantes d’Astro dans Fortnite.

Fortnite reçoit très bientôt un concert de concert astronomique autoproclamé mettant en vedette un rappeur qui doit être très populaire du nom de Travis Scott. En plus de ce concert à venir qui pourrait éventuellement battre le record de dix millions de joueurs simultanés établi par Marshmello, Epic Games a également publié un tas de défis qui vous obligent à trouver un ensemble de têtes Astro géantes et à rebondir.

Le skin Travis Scott est maintenant disponible dans la boutique d’objets Fortnite avant le concert astronomique qui débutera sous peu. C’est vraiment une peau soignée si vous souhaitez courir sur le champ de bataille en tant que personne qui devrait relever son fichu pantalon, ou si vous souhaitez tuer des gens en tant que Mysterio coloré dont le bocal à poissons a été peint à la bombe par des délinquants du dernier film Purge.

Cependant, revenons au cœur de ce guide, ci-dessous, vous découvrirez les emplacements marqués pour trouver toutes les têtes géantes d’Astro dans Fortnite.

Comment rebondir sur les têtes d’Astro dans Fortnite

Vous devez tomber sur les têtes Astro afin de les faire rebondir dans Fortnite.

Cela signifie que vous voudrez glisser au-dessus des têtes Astro pour rebondir sur toutes les ordures sur la carte Fortnite.

Quant aux têtes gonflables que vous devez trouver, elles sont littéralement impossibles à manquer car ce sont des châteaux gonflables terrifiants moulés à la ressemblance de Travis Scott.

Oh, et ils sont également peints en or, ce qui les rend encore plus visibles.

Où sont toutes les têtes géantes d’Astro dans Fortnite?

Toutes les têtes géantes d’Astro à Fortnite sont situées autour de Sweaty Sands.

Il y a cinq têtes Astro géantes à trouver et à rebondir pour compléter le défi astronomique Fortnite.

Encore une fois, ceux-ci sont presque impossibles à manquer car ils sont des châteaux gonflables terrifiants conçus pour ressembler au visage de Travis Scott.

N’oubliez pas que lorsque vous les trouvez, vous devez atterrir sur les têtes pour rebondir. Vous ne pouvez pas simplement vous en approcher et sauter dessus.

