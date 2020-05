Où trouver une tenue extraterrestre pour rejoindre le gang vert ou violet – HITC

jeux de rock star

Un guide pour savoir où et comment obtenir la tenue extraterrestre dans GTA Online afin que vous puissiez faire partie du gang vert ou violet.

Pour une raison quelconque, des gangs d’étrangers loufoques ont envahi Grand Theft Auto Online. Ces gangs peuvent être vêtus de vert et de violet pour aider à se séparer et à se battre. Si vous souhaitez rejoindre l’un ou l’autre camp, vous aurez besoin de savoir où et comment vous pouvez obtenir votre propre tenue extraterrestre qui – comme vous le prévoiriez probablement – coûte de la pâte.

Comme mentionné précédemment, le battage médiatique actuel entourant les costumes extraterrestres dans GTA Online est dû à l’apparition de gangs qui ont envahi sans avertissement. D’après ce que nous comprenons, ces gangs causent essentiellement beaucoup de méfaits tels que sauter hors de leurs véhicules et frapper les gens avec des bâtons.

Si vous voulez vous lancer dans ce méfait qui convient à A Clockwork Orange, vous devrez vous procurer votre propre tenue extra-terrestre. Et oui, il faut que ce soit l’un des deux spécifiques.

Comment obtenir une tenue extraterrestre dans GTA Online

Vous pouvez obtenir le costume étranger dans GTA Online en visitant n’importe quelle boutique de vêtements dans le jeu.

Une fois que vous êtes dans l’un des magasins de vêtements proposés par Rockstar dans GTA Online, il vous suffit alors d’acheter une tenue extraterrestre verte ou violette.

Pour ce faire, parcourez simplement ce qui est proposé, passez aux tenues Arena War, sélectionnez Bodysuits, puis choisissez entre le body martien vert ou violet.

Ces éléments seront probablement verrouillés, ce qui signifie que vous devrez payer 330 000 $ ou 358 000 $.

Comment rejoindre un gang extraterrestre GTA Online

Vous pouvez créer votre propre gang extraterrestre GTA Online en portant des tenues assorties à certains de vos amis.

Soit cela, soit vous pouvez être un vagabond solitaire et simplement rejoindre le carnage d’un gang extraterrestre aléatoire que vous remarquez lorsque vous portez la même tenue.

Certains gangs ont été trouvés autour ou à l’intérieur des casinos, donc vous voudrez peut-être commencer à chercher là-bas si vous êtes à la recherche d’être accepté par l’un ou l’autre côté.

Il ne devrait pas être trop difficile de trouver un gang vu qu’il est rapporté qu’il y a beaucoup de joueurs qui courent dans des tenues serrées qui ne laissent presque rien à l’imagination.

