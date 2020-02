Oubliez cette fonctionnalité originale dans Resident Evil 3 Remake

Comme pour le remake de Resident Evil 2, Capcom a décidé que c’était l’occasion d’apporter des changements et des ajustements à la proposition originale de Resident Evil 3: Nemesis et cela signifie que certains éléments que nous avons vus il y a un peu plus de 20 ans peuvent ou non être Dans le produit final. En ce sens, la récente révélation du gameplay a confirmé qu’une fonctionnalité apparue dans la tranche 1999 ne sera pas dans le remake.

Quelques semaines après le début de Resident Evil 3 Remake, et au milieu de la révélation d’un nouveau matériel jouable, certains fans se sont demandé ce qu’il adviendrait de cette option qui permettait de décider entre 2 actions lors d’une situation de danger extrême. Eh bien, profitant de l’occasion, Peter Fabiano, producteur de Resident Evil 3 Remake a signalé que cette fonctionnalité ne sera pas disponible dans le nouvel épisode.

Selon les mots que Fabiano a donnés à GameSpot, la raison du changement est due à un besoin créatif qui a conduit l’équipe à travailler sur un développement cohérent de l’histoire qui répond aux événements qui se déroulent dans le cauchemar zombie de Raccoon City: “avec ce nouveau version, le réalisateur veut raconter une histoire cohérente avec Jill; comment elle et Carlos ont battu Nemesis et ont finalement échappé à Raccoon City. Nous voulons juste maintenir la cohérence, afin qu’il ait un récit unique et plus cohérent à tout moment. “

Resident Evil 3 Remake arrivera le 3 avril sur PS4, Xbox One et PC. Cependant, Capcom nous fera vivre le retour de cette Survival Horror avec une démo qui sera disponible quelques jours avant.

