Oubliez Dark Souls, Duck Souls + Waddles pour passer cette semaine

Le lancement plus tard cette semaine sur Nintendo Switch est Duck Souls +, une nouvelle version du développeur brésilien Green Dinosaur Games. Est-ce la partie où nous sommes censés dire que Duck Souls est le Âmes sombres de canards? Allons-nous en.

Le jeu est décrit comme un jeu de plateforme d’action rapide qui met en vedette un petit canard en mission pour trouver tous les œufs pour sauver son espèce. Ce n’est donc pas un clone de Dark Souls. Le monde qui vous entoure est plein de pièges désagréables qui ruineront vos plans, donc courir, sauter et se précipiter dans cet environnement perfide pourrait ne pas être aussi facile que vous le pensiez.

Voici une liste de fonctionnalités:

– 20 niveaux différents et 5 biomes différents à explorer!}

– Jouez à 100 niveaux brutaux fabriqués à la main remplis de pièges mortels

– Sautez par-dessus les pointes, escaladez les murs et évitez la mort

– Défiez vos compétences de plateforme avec une difficulté hardcore

– Survivez à plus de 20 types de pièges mortels

– Collectionnez 20 chapeaux différents et personnalisez votre canard!

Le jeu sera lancé sur Switch ce vendredi 27 mars et sera au prix de 4,99 $ / 4,99 €.

Ça vaut le coup pour un fiver? Ou est-ce un peu trop charlatan à votre goût? N’hésitez pas à proposer de meilleures blagues dans les commentaires ci-dessous.

