Oui, Cliff Bleszinski a participé à un tournoi Nintendo il y a 30 ans.

Pour de nombreux joueurs, le voyage dans cette forme de divertissement a commencé comme des enfants ou des adolescents et, dans certains cas, l’impact a été tel qu’il a défini leurs objectifs pour l’avenir. Le nom de Cliff Bleszinski a une place dans l’histoire des jeux vidéo grâce à son travail à Epic Games, en particulier avec Unreal Tournament et Gears of War et sa relation avec eux a commencé comme un jeune homme qui est venu se démarquer dans la scène compétitive naissante de Nintendo à l’époque de la NES, comme cela a été révélé.

Grâce à une publication sur son compte Twitter officiel, Cliff Bleszinski a partagé un moment important de son histoire avec les jeux vidéo, que peu connaissaient, et a célébré le 30e anniversaire de sa participation à l’élimination locale des championnats du monde Nintendo qu’il avait a eu lieu le 22 avril 1990 à Boston, Massachusetts. Dans la vidéo, en particulier à la minute 36:00, un jeune Cliff Bleszinski est montré qui aurait alors 15 ans, en compétition contre un autre joueur dans les jeux qui comprenaient la cartouche des Championnats du Monde Nintendo.

Selon le créateur, c’était la première fois que son père était fier de lui pour quelque chose en rapport avec les jeux vidéo. Qui dirait ce que l’avenir réserve à l’adolescente Cliff Bleszinski?

Il y a 30 ans ce soir, je me suis étouffé dans les championnats du monde Nintendo.https: //t.co/znFhGtKzgy C’était la première fois que mon père était fier de moi pour tout ce qui touche au jeu vidéo. – Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) 23 avril 2020

La cartouche Nintendo World Championships était une édition spéciale fabriquée par Nintendo of America pour booster la scène compétitive en faveur de la NES aux États-Unis. Ce titre incluait Super Mario Bros., Rad Racer, Tetris et l’objectif était de faire le plus de points en 6 minutes 21 secondes. Compte tenu de leur tirage limité, des exemplaires des championnats du monde Nintendo ont été vendus à des prix scandaleux, dont un sans étiquette et avec des signes d’usure évidents, dépassant 99 000 $ USD il y a des années.

