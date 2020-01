Oui, l’agent américain ressemble à Captain America, c’est le point

La production de la première émission télévisée Disney + MCU, The Falcon et The Winter Soldier, est bien en cours et, naturellement, au fur et à mesure que le tournage progresse, les photos “divulguées” de personnages sur le tournage sont gracieusement fournies par des fans assez chanceux pour avoir un aperçu de l’action comme ça se déroule. C’est exactement ainsi que nous avons reçu notre premier aperçu du nouveau personnage MCU de Wyatt Russell, John Walker – AKA US Agent.

Si votre réaction immédiate au look de Walker est “attendez, n’est-ce pas juste un nouveau costume Captain America?” Ne vous inquiétez pas – vous n’êtes pas seul. Les fans des médias sociaux soulignent avec impatience les similitudes entre l’uniforme patriotique de Walker et les nombreux costumes portés par Steve Rogers à travers les phases 1 à 3. du MCU, mais ces chevauchements ne sont pas une coïncidence et ne sont certainement pas un accident. En fait, Walker ressemblant à un renversement de Steve Rogers se trouve être tout l’intérêt de son personnage.

Pas vraiment. C’est ça. C’est John Walker en bref. Laissez-moi expliquer.

Initialement appelé Super-Patriot, John Walker a été introduit au milieu des années 80 dans un but assez simple: il était, avant tout, censé être un super-vilain qui pourrait illustrer le côté sombre du patriotisme contre l’héroïsme de Steve Rogers – quelqu’un qui croyait que Steve, et par extension Captain America, épousaient toutes les mauvaises valeurs dans la société américaine. Walker pensait que Steve était “dépassé” et voulait le remplacer, allant même jusqu’à fabriquer de fausses crises sur lesquelles il pourrait agir pour se faire connaître des médias. Obtenir la presse de son côté était l’un des plus grands objectifs de Walker et quelque chose dans lequel il avait en fait beaucoup de succès (le public étant amené à croire que Captain America était vraiment nul) était un thème récurrent assez courant dans sa bande dessinée en cours, en particulier dans les années 60. et années 70). À la fin du premier arc de l’histoire de Walker, il avait les médias dans la paume de sa main et Steve était à la fois blackballé par le public et physiquement sur les cordes.

Naturellement, tout ce fiasco a culminé (au moins indirectement – Steve menacé d’un cas majeur de fraude fiscale par le gouvernement en faisait également partie – ne demandez pas) en un autre thème récurrent dans les bandes dessinées de Captain America: Steve Rogers devenant complètement désillusionné à la fois par le gouvernement et son manteau et décidant de tout abandonner et de se réinventer. Il a cessé d’être Captain America, a retourné le bouclier et s’est créé une nouvelle identité: le capitaine. Il a également fait pousser une barbe et a combattu un ours. Ce fut une période très excitante.

Mais bien sûr, le simple fait de remettre le bouclier et le costume au gouvernement n’y a pas mis fin. C’était avant que l’identité de Steve soit connue de Captain America, donc inventer un nouveau Captain America était aussi facile que de remettre le costume et le bouclier à quelqu’un d’autre. C’est là que le chéri des médias, John Walker, a eu sa chance, en adoptant le manteau en tant que nouveau Captain America tandis que Steve était en train de vivre en héros renégat.

Mais, bien sûr, tout s’est très, très mal passé peu de temps après – qui aurait pu deviner qu’un supervillain radicalement patriotique finirait par faire un Captain America extrêmement mauvais?

Naturellement, Walker a finalement été envoyé pour essayer d’arrêter le capitaine, un combat qui a abouti à ce que Steve expose Walker pour le monstre qu’il était et revienne à sa station appropriée. Dépouillé de son titre, Walker a été contraint de faire une véritable introspection avant de finalement prendre le nom d’agent américain et d’adopter une version modifiée du costume que Steve portait en tant que capitaine parce qu’apparemment il n’a jamais vraiment eu une pensée originale dans sa vie.

De toute évidence, l’histoire de Walker ne peut pas se dérouler exactement comme dans les bandes dessinées de The Falcon And The Winter Soldier. D’une part, Steve n’est plus sur la table grâce à Avengers: Fin de partie – mais cela ne signifie pas que les thèmes de l’histoire changeront beaucoup. À en juger par les photos, nous pouvons supposer que le statut de Walker parrainé par le gouvernement sera pleinement effectif, mais au lieu d’être envoyé après le vigilant Steve Rogers, il va probablement viser Bucky Barnes et Sam Wilson, les deux des hommes directement en lice pour ramasser le manteau Captain America dans le sillage de Steve. Mais l’idée du gouvernement essayant de promouvoir un super-héros patriotique qu’ils peuvent garder en laisse très courte n’a certainement pas besoin de changer – après tout, Steve Rogers a fait un point assez spectaculaire de brûler ses ponts pendant Captain America: Civil War and Avengers: Infinity War, il est donc naturel que Walker entre en jeu d’une manière ou d’une autre. Mais quoi qu’il en soit – ressembler à un “knock off Captain America” ​​est exactement ce qu’il est censé être.

Le faucon et le soldat d’hiver débarque à Disney + à l’automne de cette année.