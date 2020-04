Oui, quelqu’un développe un jeu vidéo qui vous permettra d’être le pape

L’industrie du jeu vidéo propose toutes sortes de propositions et l’un des genres qui propose généralement des expériences insolites est celui des simulateurs et cette fois l’un d’eux vous permettra d’être, ni plus ni moins, que le Pape lui-même. Oui, le plus haut représentant de l’Église catholique.

Un rapport de PCGamer a révélé le titre dans lequel Majda travaille avec le soutien de la publication d’Ultimate Games, Pope Simulator, c’est-à-dire un simulateur du Pape qui permettra aux joueurs de se mettre dans le rôle du chef de l’État du Vatican et de vivre ce type d’expérience à travers un jeu vidéo qui arrivera sur Steam. Selon les informations, le simulateur commence au moment du conclave où les représentants de l’Église catholique se réunissent pour élire le nouveau pape. A partir de ce moment, vous devrez faire face à tout le protocole qui implique d’être ce type de figure religieuse et vous devrez prendre des décisions liées aux situations actuelles qui se produisent dans le monde entier.

Selon la description de Pope Simulator sur Steam, les mécanismes essentiels du jeu ont à voir avec la stratégie face aux problèmes du monde, car si en tant que Pape vous pouvez augmenter le nombre de croyants, vous verrez une diminution de votre capacités, après tout, vous êtes censé combattre le mal.

Pope Simulator n’a pas encore de date de sortie.

