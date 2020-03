Oui, Your Grace a réalisé 600 000 $ lors du week-end de lancement

Le développeur Brave At Night, le titre de gestion médiévale Yes, Your Grace a généré plus de 600 000 $ de revenus lors de son premier week-end.

C’est selon le fondateur de l’éditeur No More Robots Mike Rose (photo), qui a déclaré sur Twitter (ci-dessous) que le jeu devrait se vendre aux alentours de 250000 unités sur seulement Steam au cours de ses 12 premiers mois sur le marché.

Rose a déclaré qu’il y avait plusieurs raisons pour lesquelles le jeu s’était si bien comporté. Le premier était Wishlists, l’éditeur disant que Yes, Your Grace est apparu sur 80 000 Wishlists avant le lancement. L’art clé du jeu est un autre facteur, qui a apparemment amené Rose à réfléchir à la façon dont il réalisera les prochaines versions sur Steam.

Une version bêta publique de Yes, Your Grace qui s’est tenue en novembre 2019 a généré 30000 listes de souhaits. Comme pour Descenders, le premier titre de No More Robots, la traduction et la localisation ont également joué un rôle énorme. Les joueurs américains ne représentaient que 27% de la base d’utilisateurs du jeu pendant son week-end de lancement. La Chine était en retard de 14% tandis que les utilisateurs allemands et russes représentaient 11 et 8% des joueurs.

Vendredi, nous avons lancé Yes, Your Grace … c’est l’heure des chiffres !!

Le week-end d’ouverture, le jeu a généré 600 000 $ de revenus. Nous sommes sur le point de vendre environ 250 000 unités sur Steam au cours de la première année https: //t.co/9EntXQUjFC pic.twitter.com/IGbiMTi7AE

– Mike Rose (@RaveofRavendale) 9 mars 2020