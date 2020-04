Outer Wilds a été couronné GOTY aux BAFTA Games 2020 Awards

Les BAFTA Awards ont eu lieu plus tôt dans la journée. Bien que la situation mondiale actuelle ait empêché la tenue d’un événement physique, les organisateurs des “Jeux BAFTA 2020” ont donné lieu à la cérémonie avec une présentation en ligne axée sur ce support interactif. Le grand gagnant de la cérémonie était Outer Wilds, un jeu indépendant de Mobius Digital, qui a remporté le prix du “meilleur jeu”.

D’autres grands gagnants de la cérémonie ont été Échouement de la mort pour «réalisation technique», Gentils mots [lo fi chill beats to write to] pour “Game Beyond Entertainment”, Untitled Goose Game pour “Best Family Game” et Call of Duty: Mobile pour “Best Mobile Game Chosen by the Public”.

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste complète des gagnants:

Meilleur jeu

-Contrôle

-Elysium Disc

-Maison Luigi 3

-Outer Wilds – GAGNANT

-Sekiro: Les ombres meurent deux fois

-Gibier sans titre

Agir dans un rôle principal

-Laura Bailey – Engrenages 5

-Courtney Hope – Contrôle

-Logan Marshall-Green – Raconter des mensonges

-Gonzalo Martin – Life Is Strange 2 – GAGNANT

-Barry Sloane – Call of Duty: Modern Warfare

-Norman Reedus – Échouement de la mort

Agir dans un rôle mineur

-Jolene Andersen – La vie est étrange 2

-Sarah Bartholomew – La vie est étrange 2

-Troy Baker – Échouement de la mort

-Lea Seydoux – Échouement de la mort

-Martti Suosalo – Contrôle – GAGNANT

-Ayisha Issa – Anthologie des images sombres: l’homme de Medan

Réalisation technique

-Un conte de peste: l’innocence

-Call of Duty: Modern Warfare

-Contrôle

-Death Stranding – GAGNANT

-Mètre d’exode

-Sekiro: Les ombres meurent deux fois

Propriété d’origine

-Baba c’est toi

-Contrôle

-Échouage de la mort

-Elysium Disc

-Outer Wilds – GAGNANT

-Gibier sans titre

Narrative

-Contrôle

-Elysium Disc – GAGNANT

-Life Is Strange 2 (Épisodes 2-5)

-Outre Wilds

-Star Wars Jedi: Ordre déchu

-Les mondes extérieurs

Musique

-Contrôle

-Échouage de la mort

-Elysium Disc – GAGNANT

-Outre Wilds

-La légende de Zelda: Link’s Awakening

-Wattam

Multijoueur

-Apex Legends – GAGNANT

-Borderlands 3

-Call of Duty: Modern Warfare

-Maison Luigi 3

-Tick Tock: un conte pour deux

-La division 2 de Tom Clancy

Game Design

-Baba c’est toi

-Contrôle

-Elysium Disc

-Outer Wilds – GAGNANT

-Sekiro: Les ombres meurent deux fois

-Wattam

Game Beyond Entertainment

-Civilisation VI: Gathering Storm

-Échouage de la mort

–Mots gentils [lo fi chill beats to write to] – GAGNANT

-Life Is Strange 2 (Épisodes 2-5)

-Neo Cab

-Ring Fit Adventure

Famille

– Génie du béton

-Chevaliers et vélos

-Maison Luigi 3

-Otitled Goose Game – GAGNANT

-Simulateur de vacances

-Wattam

Jeu en évolution

-Apex Legends

-Destiny 2

-FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers

-Fortnite

-No Man’s Sky: AU-DELÀ

-Path of Exile – GAGNANT

Premier match

-Ape Out

-Échouage de la mort

-Elysium Disc – GAGNANT

-Katana ZERO

-Chevaliers et vélos

-Jardin collecteur

Jeu britannique

-DiRT Rally 2.0

-Vault du ciel

-Chevaliers et vélos

-Observation – GAGNANT

-Planet Zoo

-Total War: Trois Royaumes

Réalisation audio

-Ape Out – GAGNANT

-Call of Duty: Modern Warfare

-Contrôle

-Échouage de la mort

-Star Wars Jedi: Ordre déchu

-Gibier sans titre

Réalisation artistique

– Génie du béton

-Contrôle

-Échouage de la mort

-Elysium Disc

-Chevaliers et vélos

–Sayonara Wild Hearts – GAGNANT

L’animation

-Call of Duty: Modern Warfare

-Contrôle

-Échouage de la mort

-Luigi’s Mansion 3 – GAGNANT

-Sayonara Wild Hearts

-Sekiro: Les ombres meurent deux fois

Jeu mobile de l’année (choisi par le public)

-Assembler avec soin

-Call of Duty: Mobile – GAGNANT

– le téléphone de l’homme mort

-Pokemon Go

-Tangle Tower

-Qu’est-ce que le golf?

Via: BAFTA Games 2020

